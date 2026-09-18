Quién era el joven de 19 años que murió en el choque frontal de la Ruta 65 entre Cipolletti y Fernández Oro

El joven viajaba en una Citröen Berlingo cuando impactó contra un Peugeot 208.

Este viernes, en el trayecto de la Ruta Provincial 65 entre Cipolletti y Fernández Oro, se registró un grave choque frontal entre un Citroën Berlingo y un Peugeot 208. Como consecuencia del violento impacto, el conductor de la Citroën recibió heridas por las que fue trasladado de urgencia al nosocomio local y minutos después se confirmó su muerte.

Mientras la investigación para esclarecer el siniestro avanza a la espera de los resultados de la autopsia, se confirmó la identidad de la víctima fatal.

Identificaron al joven de 19 años que murió en el accidente de Ruta 65

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, la víctima fatal del choque fue identificada como Rivero Joel Agustín, de 19 años.

Al momento del traslado, el conductor permanecía inconsciente y sin signos vitales, por lo que el personal de salud activó de inmediato el protocolo de emergencia. Pese a las maniobras de reanimación, se confirmó su fallecimiento a los pocos minutos.

Cómo fue el choque frontal sobre Ruta 65 donde murió un joven de 19 años

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, las fuentes policiales mencionaron que la colisión se produjo cuando un Citroën Berlingo, que circulaba en sentido Oeste-Este ocupó parte del carril contrario. Al desplazarse a la mano opuesta, impactó de frente contra un Peugeot 208 que transitaba en sentido contrario.

El alerta sobre el siniestro vial fue notificado por el Comando Radioeléctrico (C.R.E.) alrededor de las 07:40, momento en que los efectivos se desplazaron al lugar para brindar asistencia y ordenar la circulación.

En la escena trabajó personal del Gabinete de Criminalística, encargado de realizar los peritajes e inspecciones pertinentes para determinar con exactitud las causas del hecho. La reconstrucción del suceso indica que el Citroën Berlingo, que circulaba en sentido oeste-este, habría invadido el carril contrario impactando de frente contra el Peugeot 208. En el lugar prestó servicios además el personal de la Fiscalía de turno de Cipolletti, a cargo de Martín Pezzetta e Ivana Vassellati.

Los ocupantes que viajaban en el Peugeot 208 también sufrieron lesiones de diversa consideración. En el vehículo se encontraba una mujer de Fernández Oro con sus dos hijos de 8 y 11 años, los cuales fueron trasladados con heridas.