Choque frontal en autovía norte de Neuquén, entre un auto y una pick up

Según los datos aportados por un testigo, la pick up circulaba en contramano al momento del impacto. Foto: Gentileza

Esta mañana se registró un accidente sobre la autovía norte en Neuquén, en la cual dos vehículos colisionaron de frente. Por el hecho, los conductores sufrieron heridas leves y fueron trasladados a los hospitales para recibir atención correspondiente.

Según la información brindada a este medio por el comisario Marcelo Campos Quezada, el hecho sucedió alrededor de las 9 de la mañana en la autovía norte. Los dos vehículos involucrados en el accidente circulaban en sentido contrario y, por los datos aportados de un testigo presencial a la policía, uno de ellos transitaba en contramano.

El comisario detalló que se trató de una camioneta pick up Peugeot modelo 504 que era conducida por un hombre de 53 años. La misma circulaba en sentido este a oeste.

El otro vehículo involucrado, se trata de una Toyota Ethios, conducido por una mujer de 47 años, que circulaba en sentido oeste a este.

Si bien se está tratando de averiguar por qué colisionaron, un testigo aportó que la pick up circulaba en contramano al momento del choque frontal. Ambos vehículos fueron secuestrados y trasladados al parque de secuestros de la policía.

Los dos conductores debieron ser trasladados para recibir la atención correspondiente, luego de ser atendidos por las ambulancias del SIEN. La mujer fue trasladada al Heller, mientras que el hombre al Castro Rendón.

Según detalló el comisario, no se logró realizar las pruebas de alcoholemia a los conductores debido que fueron trasladados para atender su salud. Sin embargo, personal de tránsito se movilizó hacia el Castro Rendón para realizarte el test al hombre que conducía la pick up, pero no pudo ser realizado debido a que presentaba heridas en la zona de su boca.