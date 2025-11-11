Choque entre tres vehículos sobre la Ruta 7, en Centenario: corte total y desvíos en el tránsito

Hubo un choque sobre la Ruta7, este martes por la mañana, en Centenario. Hay un corte total en ambos sentidos. Se registran demoras. Hay desvíos al tránsito.

Accidente con tres vehículos sobre la Ruta 7, en Centenario

Según las primeras informaciones hubo al menos tres vehículos involucrados. El medio Centenario Digital informó que se desvía el tránsito hacia la colectora.

El accidente fue entre un Volkswagen T-Cross, una camioneta Chery y un Peugeot 307. La camioneta quedó volcada sobre la mano Neuquén-Centenario. Ocurrió en cercanías de una estación de servicio.

Aún se desconocen si hubo heridos. Personal policial, del SIEN y de bomberos trabajan en el sitio del siniestro vial.

Corte sobre la Ruta 7, en la intersección con la Ruta 40, por Cortaderas

Por las tormentas, hubo ayer un corte sobre la Ruta 7, a la altura de Cortaderas, en la intersección con la ruta nacional 40. La interrupción continúo durante toda la noche.

La medida se tomó por las tormentas convectivas que generaron el domingo múltiples inconvenientes en la zona noroeste y centro de la provincia.