Choque y derrame de combustible en Roca: bomberos limpiaron el lugar

Un choque entre dos vehículos en la rotonda de las calles San Juan y Alsina dejó un derrame de combustible en la calle, por lo que los bomberos estuvieron trabajando durante casi dos horas para limpiar el lugar y evitar mayores inconvenientes. No se registraron heridos ni daños mayores.

El siniestro ocurrió cuando un camión que iba por la calle San Juan en sentido norte-sur aparentemente realizó una mala maniobra y siguió de largo, tomando por sorpresa a una camioneta Hilux que iba por la Alsina, que impactó al camión de costado, rompiendo el tanque de combustible del rodado mayor. Esto generó la pérdida que comenzó a acumularse en el pavimento. A raíz de esto los bomberos debieron actuar preventivamente, debido a que en las cercanías del hecho se encuentra una estación de servicio.