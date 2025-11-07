Choque y derrame de combustible en Roca: bomberos limpiaron el lugar
Un camión y una camioneta colisionaron en la rotonda de Alsina y San Juan. Debieron cortar el tránsito durante casi dos horas para mitigar el combustible derramado en la calle.
Un choque entre dos vehículos en la rotonda de las calles San Juan y Alsina dejó un derrame de combustible en la calle, por lo que los bomberos estuvieron trabajando durante casi dos horas para limpiar el lugar y evitar mayores inconvenientes. No se registraron heridos ni daños mayores.
El siniestro ocurrió cuando un camión que iba por la calle San Juan en sentido norte-sur aparentemente realizó una mala maniobra y siguió de largo, tomando por sorpresa a una camioneta Hilux que iba por la Alsina, que impactó al camión de costado, rompiendo el tanque de combustible del rodado mayor. Esto generó la pérdida que comenzó a acumularse en el pavimento. A raíz de esto los bomberos debieron actuar preventivamente, debido a que en las cercanías del hecho se encuentra una estación de servicio.
