Choque y tensión en Centenario: manejaba alcoholizado por la Ruta 7, impactó contra tres autos y fue agredido

En Centenario se registró un grave choque esta madrugada que terminó en una pelea en plena Ruta 7. El siniestro fue provocado por un conductor alcoholizado que tras perder el control, impactó contra tres vehículos, en uno de ellos viajaba una niña.

Choque y tensión por un conductor alcoholizado en la Ruta 7

El hecho se registró minutos antes de la 2 de la madrugada en la segunda rotonda de la Ruta 7 en Centenario.

Según la información brindada por Centenario Digital, el choque fue a raíz de un hombre de 43 años que conducía alcoholizado. El conductor circulaba a bordo de un Citroën C4 en dirección a Neuquén y al llegar a la rotonda, frente a la estación de servicio, impactó contra la parte trasera de un Ford Focus en el que viajaba un joven, una mujer y una niña.

Producto de este primer choque, el Citroën se desplazó unos tres metros y terminó contra una Ford Ecosport. Este nuevo impacto hizo que la camioneta quedara entre medio del Focus y un Peugeot 208.

Debido a la magnitud del incidente, el tránsito sobre la Ruta 7 se complicó. Al lugar arribó personal de la Policía, Bomberos y Salud que se encargó de trasladar a tres personas al hospital de Centenario.

Luego de unos minutos, los efectivos policiales tuvieron que intervenir debido a que se generó un momento de tensión con el arribo de familiares de uno de los conductores que comenzaron a agredir al hombre que provocó el choque.

Luego cuando le realizaron test de alcoholemia este arrojó 0,99 gramos y para que no continuara la discusión, tuvieron que subir al conductor a un patrullero.