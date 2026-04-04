Frenaron picadas ilegales en Luis Beltrán: la Policía actuó en minutos y secuestró una moto

Las cámaras del 911 permitieron detectar las picadas y activar un operativo que terminó con el secuestro de una motocicleta en Luis Beltrán.

El sistema de monitoreo del 911 RN Emergencias volvió a ser clave en la prevención del delito y de conductas de riesgo en la vía pública, al detectar en tiempo real picadas ilegales en la localidad de Luis Beltrán. El hecho ocurrió cuando operadores del Centro de Monitoreo advirtieron maniobras peligrosas protagonizadas por motociclistas, lo que derivó en una rápida intervención de la Policía de Río Negro.

Detección en tiempo real

Según se informó, el episodio se registró a las 23:24, cuando las cámaras de seguridad ubicadas en la intersección de avenida Roca y Avellaneda captaron a dos motos circulando a alta velocidad y realizando maniobras indebidas.

No era la primera vez que estos rodados eran detectados en situaciones similares, lo que permitió a los operadores identificar rápidamente el riesgo y activar el protocolo correspondiente.

La observación en tiempo real fue determinante para dar aviso inmediato a la Comisaría 19°, que desplegó un móvil hacia el lugar.

Intervención policial y secuestro

Minutos después del alerta, los efectivos lograron ubicar a uno de los conductores en inmediaciones del sector conocido como “El Tractor”, un punto de referencia local.

El joven, mayor de edad, fue identificado por el personal policial en el lugar, mientras que el procedimiento continuó con las actuaciones correspondientes.

Finalmente, pasada la medianoche, se concretó el secuestro de la motocicleta involucrada, que quedó a disposición de la Justicia en el marco de un legajo judicial.

Prevención y control en las calles

Desde fuentes oficiales destacaron que este tipo de intervenciones evidencian la importancia del trabajo articulado entre la tecnología y la presencia policial en territorio.

Las picadas ilegales representan una conducta de alto riesgo, no solo para quienes participan, sino también para terceros que circulan en la vía pública.

En este sentido, la detección temprana permitió evitar un posible siniestro vial y reforzar las tareas de control en la localidad.

Rol clave del sistema 911

El procedimiento puso nuevamente en valor el funcionamiento del sistema RN Emergencias, cuyos operadores realizan un monitoreo constante de las cámaras de seguridad distribuidas en distintos puntos de la provincia.

Gracias a esa vigilancia activa y a la rápida respuesta policial, fue posible intervenir en cuestión de minutos y obtener resultados concretos.

Este tipo de acciones refuerzan las estrategias preventivas orientadas a reducir conductas peligrosas y mejorar la seguridad vial en espacios públicos.