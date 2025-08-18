Ciclogénesis en Argentina: nueve provincias en alerta por tormentas, granizo y viento fuerte

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una serie de alertas por lluvias, tormentas y fuertes vientos que afectarán hasta nueve provincias del país. Asimismo, se espera que el avance de una ciclogénesis, fenómeno que genera intensas precipitaciones, pueda dejar acumulados de agua que superen el total mensual habitual en solo un día.

Desde el SMN detallaron que posiblemente las lluvias serán moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas, ráfagas de viento, de hasta 100 km/h, y caída de granizo. Para este lunes, se prevé que se registre el pico de intensidad del sistema, alcanzando precipitaciones entre 30 y 60 mm en algunas áreas, con picos locales aún más altos.

Por un lado, hay alerta amarilla por fuertes vientos en La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Por otro lado, renovó el alerta por tormentas intensas con posible caída de granizo y ráfagas para algunas zonas de San Luis, La Rioja, Córdoba, Santiago del Estero, San Luis y Entre Ríos.

Alerta amarilla por tormentas, viento y granizo: todas las provincias afectadas, este lunes

Las malas condiciones del clima regresan este lunes 18 de agosto, en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas. De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este lunes para zonas de San Luis, La Rioja, Córdoba, Santiago del Estero, San Luis y Entre Ríos.

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional».

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Por otro lado, renovó sus alertas por viento fuerte. Se trata de un alerta amarillo que sigue en zonas de las provincias de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 140 km/h, especialmente en los niveles más elevados”.

Con información de Noticias Argentinas.