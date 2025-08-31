Ciclogénesis: la tormenta de Santa Rosa puso en alerta a 14 provincias con un combo de viento, nieve y lluvias

La ciclógenesis de Santa Rosa se instaló con fuerza en la Argentina. Tras un sábado de intensas lluvias, nevadas y fuertes vientos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió una serie de alertas que ya comenzó a afectar gran parte del territorio argentino este domingo. En total, 14 provincias están bajo distintos niveles de advertencia por fenómenos meteorológicos significativos. Te contamos los detalles.

Los días primaverales de la semana pasada quedaron casi en el olvido, tal como se había anticipado, el viernes el clima cambió drásticamente y dio inicio a un fin de semana donde se registraron distintos fenómenos que complicaron la jornada para muchos.

Alerta en 14 provincias: de que se trata

El fenómeno se relaciona con la formación de un sistema de baja presión, conocido como ciclogénesis, en el centro del país, que podría intensificarse en las próximas horas, generando condiciones meteorológicas adversas en amplias zonas.

Según el SMN los avisos alcanzan a partes de las siguientes provincias:

Buenos Aires.

La Pampa.

Córdoba.

Santa Fe.

Entre Ríos.

San Luis.

Mendoza.

La Rioja.

San Juan.

Catamarca.

Tucumán.

Salta.

Santiago del Estero.

Jujuy.

En el norte y centro del país, el SMN advierte sobre tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo. Asimismo, en zonas cordilleranas de Cuyo y el noroeste argentino, se espera la ocurrencia de nevadas persistentes, especialmente en sectores elevados.

A su vez, el área central y patagónica, por su parte, se ve afectada por vientos intensos, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h en áreas abiertas.