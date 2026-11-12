Un yogur desarrollado por científicos argentinos podría complementar la quimioterapia contra el cáncer de mama

Un yogur podría convertirse en un aliado de los tratamientos contra el cáncer de mama. No se trata de un alimento capaz de curar la enfermedad ni de reemplazar los medicamentos, sino de un desarrollo científico argentino que busca acompañar la quimioterapia y contribuir a mejorar la respuesta del organismo frente al cáncer.

La investigación está a cargo de especialistas del Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA), dependiente del CONICET, en el noroeste argentino. El equipo estudia las propiedades de determinadas bacterias lácticas para desarrollar un alimento funcional con capacidad de modular la respuesta del sistema inmunológico.

Los primeros resultados, obtenidos en modelos animales con cáncer de mama, fueron alentadores: cuando el yogur probiótico se administró junto con quimioterapia, se observó una disminución en la incidencia y el tamaño de los tumores, además de una reducción significativa del área metastásica en los pulmones.

El hallazgo abre una línea de investigación que apunta a explorar cómo determinados microorganismos beneficiosos pueden contribuir a mejorar la respuesta del organismo frente a una enfermedad compleja y a los tratamientos utilizados para combatirla.

Un complemento para acompañar el tratamiento

Uno de los aspectos más interesantes del desarrollo es que sus posibles beneficios no se limitarían a la acción sobre los tumores. Durante los ensayos, los investigadores observaron que el yogur también ayudó a atenuar algunos efectos adversos asociados a los medicamentos utilizados en quimioterapia.

En particular, se registró una menor pérdida de peso y una mejor conservación de los niveles de glóbulos blancos y glóbulos rojos. También se observó una reducción de la inflamación intestinal provocada por los fármacos, un efecto relevante si se considera que las alteraciones digestivas pueden afectar la calidad de vida de quienes atraviesan tratamientos oncológicos.

Los ensayos incluyeron la administración conjunta del alimento probiótico con dos agentes quimioterapéuticos: capecitabina y 5-fluorouracilo. Según los investigadores, el yogur mostró efectos protectores sin interferir con la acción de estos medicamentos.

«Nuestro objetivo central es utilizar microorganismos benéficos para optimizar las defensas naturales del organismo, generando un adyuvante nutricional seguro y accesible», explicó Alejandra de Moreno, investigadora del CONICET en el CERELA y una de las referentes del proyecto.

Jean Guy LeBlanc, director del centro y responsable de la investigación, también remarcó la importancia de distinguir el alcance del desarrollo: el yogur no reemplaza las terapias médicas convencionales, sino que se proyecta como un complemento que podría contribuir a potenciarlas y mejorar su tolerancia.

Bacterias lácticas del noroeste argentino

El desarrollo utiliza dos cepas bacterianas seleccionadas por sus propiedades: Streptococcus thermophilus CRL 807 y Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus CRL 864.

Ambas forman parte de la colección de cultivos del CERELA y fueron aisladas de productos artesanales del noroeste argentino. Su selección es parte central del trabajo, que busca aprovechar microorganismos beneficiosos para desarrollar un alimento con propiedades específicas.

La investigación no surgió de una idea improvisada: parte de los resultados preclínicos fueron publicados en 2025 en la revista científica British Journal of Nutrition, bajo el título «Protective effects of a probiotic yoghurt in a murine model of breast cancer undergoing chemotherapy».

El trabajo científico permitió avanzar en la evaluación de los efectos del alimento y en su posible aplicación como complemento nutricional de los tratamientos contra el cáncer de mama.

El desafío de llevarlo a las góndolas

Con los resultados de laboratorio como punto de partida, el próximo paso del equipo es avanzar hacia el desarrollo tecnológico y productivo. Para eso, los investigadores buscan establecer alianzas con empresas del sector lácteo que permitan estandarizar la elaboración a mayor escala y evaluar su futura llegada al mercado.

La propuesta también contempla otras formas de administración. Los especialistas trabajan en alternativas para personas que, durante la quimioterapia, presentan náuseas, inapetencia o intolerancia temporal a los lácteos y tienen dificultades para consumir yogur.

Entre las posibilidades que se estudian aparecen los suplementos dietarios en cápsulas o polvo, formatos que permitirían incorporar los microorganismos de una manera más sencilla y adaptada a las necesidades de cada paciente.

Aunque todavía queda camino por recorrer antes de que este desarrollo pueda incorporarse a la alimentación de personas en tratamiento, la investigación suma una nueva perspectiva al estudio de los alimentos funcionales y su relación con la salud.

Desde el noroeste argentino, la ciencia busca así explorar una herramienta complementaria que, en el futuro, podría contribuir a que los tratamientos oncológicos sean mejor tolerados y a fortalecer las defensas naturales del organismo.