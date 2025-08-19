Ciencia en primera persona: un innovador ciclo le pone voz y rostro a doce científicos de Río Negro

La ciencia atraviesa sus vidas, los define, los caracteriza y les da vocación. Son investigadores de Río Negro quienes le ponen empeño y trabajo al quehacer científico en la región. Por unos minutos dejan de lado el “paper”, para contar con su voz y su rostro, qué los apasiona, los moviliza y les preocupa.

Crónicas científicas de la UNRN: cómo surgió la idea

Una minibiografía, su actividad y un breve recorrido hasta la actualidad es solo el inicio de la charla ante las cámaras de “Crónicas científicas”, el nuevo ciclo de entrevistas de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) que se estrenó este mes y se emite por el canal oficial de YouTube de la universidad.

A través de la difusión de los perfiles e historias de doce de los investigadores de la sede Alto Valle – Valle Medio de la casa de estudios, este proyecto intenta mostrar que hay detrás del noble oficio de investigar, de conocer.

Uno de los primeros en contar su historia y exponer su cosmovisión fue Rodolfo Coria, paleontólogo y profesor asociado de la Universidad de Río Negro quien hace 40 años lleva adelante esta profesión en el país. Ahora dedica sus días a formar a nuevas generaciones y futuros profesionales.

“Crónicas Científicas» busca trascender la divulgación científica tradicional, para enfocarse en la dimensión humana de la investigación y de esta manera llegar a la comunidad.

Lo habitual es conocer los proyectos y hallazgos de manera aislada y en formato noticia, pero con este ciclo se pretende dar vuelta esa ecuación y adentrarse en sus historias: quiénes son los profesionales que llevan a cabo la tarea investigativa en la región y dónde están.

Se trata de una idea innovadora creada en trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Extensión, la Secretaría de Investigación y de Comunicación de la UNRN. El formato consiste en micro relatos de 1:30 minutos y entre cinco y diez capítulos por investigador.

“La misión es humanizar la ciencia a partir de las charlas en primera persona con estos entrevistados. Lo importante es destacar que están acá, que son cercanos, que trabajan en instituciones que uno puede ver cuando va caminando por la calle”, planteó Leandro Bustos, subsecretario de Extensión de la Universidad Nacional de Río Negro sede Alto Valle y Valle Medio.

“El conocimiento que se genera en nuestra universidad está acá, opera acá, modifica acá, transforma acá. Entonces es importantísimo para nosotros poder destacar eso”, agregó el subsecretario en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

El proyecto es motorizado por el vicerrectorado pero hay muchas personas trabajando para que el ciclo sea posible. Además, dijeron que en el formato está la clave para llegar estratégicamente a diversos públicos de manera más masiva. “Nos parece fundamental para que el conocimiento no quede encapsulado en el edificio de las universidades”, sostuvo.

Por su parte, Fernando Casullo, secretario de Investigación de la UNRN, comentó que el ciclo surge como necesidad de dar respuesta al reclamo y la agenda que se generó a partir de las marchas federales universitarias y visibilizar el trabajo.

“Crónicas científicas -dijo- son los investigadores y las investigadoras contando sus recorridos, sus trayectorias, sus vivencias. La idea de generar una sensibilización profunda de lo que es la labor de una investigación, todo lo que trae detrás, los familiares, los viajes”, expresó.

La universidad transforma el entorno

“Con esas voces podemos comprender el valor intrínseco de la universidad, de la investigación, del impacto que tienen en nuestra región las publicaciones. La universidad transforma positivamente nuestro entorno”, postuló el subsecretario de Extensión, Bustos.

“Esperemos que este ciclo haya llegado para quedarse, porque más allá de estos investigadores, hay muchos perfiles más, desde el punto de vista de la docencia y de la extensión. En definitiva es la excusa para contar cuál es nuestra misión como universidad”, cerró.

Además, en la letra del proyecto, se expone que la divulgación científica es un esfuerzo deliberado para democratizar el conocimiento, asegurando que los hallazgos no queden confinados en el ámbito académico, sino que se conviertan en parte del “patrimonio cultural y educativo de toda la sociedad”.

La universidad tiene tres funciones primordiales: docencia, investigación y extensión hacia la población, los diferentes colectivos y el territorio en general.

El primer capítulo ya está disponible en el canal oficial de Youtube de la UNRN @UNRNoficial https://www.youtube.com/watch?v=mCjLMTiehXY