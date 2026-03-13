Casi medio millón de turistas eligieron Las Grutas, San Antonio y el Puerto durante la temporada de verano

La temporada de verano 2025/2026 en Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este dejó números positivos: casi 480.000 turistas visitaron la región y, durante Carnaval y Año Nuevo, los alojamientos estuvieron completos.

«Fue una temporada positiva en cuanto a la cantidad de turistas. Año Nuevo y el fin de semana largo de Carnaval. Para Carnaval tuvimos ocupación completa en los tres centros urbanos», indicó a Diario RÍO NEGRO el presidente de la Agencia de Turismo de la Municipalidad de San Antonio Oeste, Rodolfo Hidalgo.

Predominio del turismo de fin de semana en Las Grutas

Hidalgo explicó que esta temporada se destacó por el turismo de fin de semana, con niveles de ocupación más altos de viernes a lunes y menor movimiento durante los días hábiles. «Esta situación se dio a nivel nacional y también se reflejó en nuestra región», agregó.

En cuanto a los niveles de ocupación, los datos relevados por la Agencia de Turismo Municipal muestran:

Diciembre: 37,95% de ocupación promedio, un mes de preparación y llegada gradual de visitantes.

37,95% de ocupación promedio, un mes de preparación y llegada gradual de visitantes. Enero: 73,95%, con el mayor ingreso de turistas de toda la temporada.

73,95%, con el mayor ingreso de turistas de toda la temporada. Febrero: 52,84%, con un descenso respecto a enero pero todavía por encima del promedio anual.

En total, 479.512 turistas visitaron el destino durante toda la temporada, con procedencias principalmente de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Neuquén. Las estadísticas siempre se toman y se calculan sobre Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este, según informaron desde la Agencia de Turismo Municipal.

Eventos y actividades que marcaron la temporada

El movimiento turístico también estuvo acompañado por distintas actividades y celebraciones locales. Entre los eventos más destacados se encuentran:

Apertura de temporada de verano : un evento que marca el inicio de la temporada y reúne a turistas y residentes en actividades recreativas y culturales.

: un evento que marca el inicio de la temporada y reúne a turistas y residentes en actividades recreativas y culturales. Aniversarios de San Antonio Oeste y Las Grutas : celebraciones que incluyeron espectáculos y actividades al aire libre.

: celebraciones que incluyeron espectáculos y actividades al aire libre. Carnaval en los tres centros urbanos: con ocupación plena, atrayendo tanto a visitantes de otras provincias como a familias locales.

Febrero con ocupación completa en Las Grutas. Foto: Luciano Cutrera.

Consejos para futuros visitantes

Hidalgo destacó la importancia de viajar con reserva previa y asegurarse de que el alojamiento esté registrado, especialmente en fechas de alta demanda como Carnaval, cuando se alcanzó ocupación completa en los tres centros urbanos. «Siempre hacemos hincapié en que viajen con reservas y, antes de efectuarla, se cercioren de que el alojamiento está registrado y categorizado por la Agencia de Turismo Municipal», señaló.

Marzo en Las Grutas: turistas disfrutan de la «tranquilidad» y comerciantes hacen balance

Marissa, de Neuquén, vino junto a su amiga y sus hijos por dos días. «Nos gusta venir porque no hay tanta gente, generalmente venimos alrededor de esta fecha o a veces en Semana Santa. Venimos con toda la onda, para estar en la playa, caminar y si tenemos suerte meternos al agua», contó a Diario RÍO NEGRO.

Rodrigo y Natalia viajaron desde Córdoba. Foto: Marcelo Ochoa.

Rodrigo, de Córdoba, viajó con Natalia durante cinco días; fue su primera vez en el destino. «Nos parece muy lindo, elegimos la fecha porque teníamos libre en el trabajo. Se nota tranquilo, me encanta el clima como está ahora para estar sin sombrilla», dijo.

Turistas eligen Las Grutas en marzo por «la tranquilidad». Foto: Marcelo Ochoa.

Fernando, de Bariloche, viajó con su esposa Irma y su hija Flor para descansar una semana. «Venimos desde que Flor tenía seis años, amo a Las Grutas, es muy disfrutable. A pesar de que se pone un poco frío, está lindo», agregó.

Fernando e Irma viajaron con su hija Flor desde Bariloche. Foto: Marcelo Ochoa.

Entre los comerciantes, la temporada de marzo suele ser más tranquila. Verónica, trabajadora de un local de chocolate, describió la temporada como atípica pero positiva en Carnaval. «Fue una temporada atípica, con mucho público en Carnaval. En marzo baja bastante, pero tenemos muchos tours que pasan para el sur y hacen una parada en Las Grutas de un día o dos», explicó.

Kiara, propietaria de una regalería. Foto: Marcelo Ochoa.

Kiara, propietaria de una regalería, señaló que la temporada baja suele comenzar después de Semana Santa, cuando cierran hasta octubre o noviembre. «Si bien hubo menos gente que en otros años, esto ya pasó antes; en 2019 se observó algo similar con Brasil. Se notó una disminución en el consumo, pero no es ninguna catástrofe. Seguimos remándola como siempre», explicó.