Cierran sendas del Parque Nacional Nahuel Huapi por alerta de vientos y lluvias intensas

Ante el pronóstico de fuertes vientos y lluvias para los próximos días, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi dispuso el cierre preventivo de sendas y áreas de uso público para resguardar la seguridad de visitantes y residentes.

Cierre preventivo de sendas en el Nahuel Huapi

La medida fue tomada luego de que el Servicio Meteorológico Nacional ampliara la alerta meteorológica vigente en la región desde este sábado y hasta el lunes 16 de marzo.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la jornada de hoy se esperan vientos sostenidos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. Además, se prevén fuertes precipitaciones, con alerta naranja por lluvias que podrían dejar acumulados de entre 50 y 80 milímetros. Posteriormente, continuará una alerta amarilla por lluvias hasta el lunes.

En este contexto, se dispuso el cierre de todas las sendas en la zona sur del parque, que incluye los sectores de Lago Mascardi, Lago Steffen, Cascada de los Alerces y Cerro Tronador.

También permanecerán cerradas varias sendas de la zona centro, entre ellas las que conducen a la Cascada Los Duendes, los miradores del área, los refugios Refugio Frey, Refugio Jakob y Refugio Laguna Negra, además de la senda al Refugio Muñoz.

En la zona noroeste, en el área de Villa La Angostura, se dispuso el cierre de todas las sendas, con excepción de los primeros 800 metros de la pasarela del Parque Nacional Los Arrayanes, en el sector de Península de Quetrihué, que permanecerán habilitados de manera condicional.

Desde la intendencia del parque recordaron que la información actualizada sobre sendas abiertas o cerradas se encuentra disponible en el Registro de Trekking y pidieron a visitantes, residentes y prestadores turísticos tener en cuenta las condiciones meteorológicas antes de planificar actividades.

Además, solicitaron mantenerse atentos a eventuales nuevos cierres preventivos en otras áreas del parque. Las sendas y sectores se volverán a habilitar automáticamente una vez finalizadas las alertas meteorológicas y cuando las condiciones de seguridad lo permitan.