Rige alerta por lluvias y viento en distintas zonas de Río Negro y Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas meteorológicas para distintas zonas de Río Negro y Neuquén por la presencia de vientos intensos y lluvias que podrían registrarse entre este fin de semana y el lunes.

Alerta meteorológica por lluvias y fuertes vientos en Río Negro y Neuquén

En Río Negro rige alerta amarilla por viento para la Meseta de Pilcaniyeu, Meseta de Ñorquincó, Nueve de Julio, el oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo. Según el organismo, se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Además, el SMN emitió alerta por lluvias para Bariloche y las zonas cordilleranas de Pilcaniyeu y Ñorquinco. En estos sectores se prevén precipitaciones acumuladas de entre 15 y 30 milímetros, que podrían ser superadas de manera puntual. No se descarta la ocurrencia de nevadas aisladas en las zonas más elevadas durante el lunes.

Para parte de la región cordillerana, el organismo incluso elevó el nivel de advertencia a alerta naranja, debido a lluvias fuertes y persistentes que podrían dejar entre 50 y 80 milímetros de precipitación acumulada, con picos superiores en algunos sectores.

En la provincia de Neuquén, las alertas abarcan a Catán Lil, Collón Curá, Zapala y las zonas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar. Allí se esperan lluvias de entre 15 y 30 milímetros, también con posibilidad de nevadas aisladas en áreas más altas.

A su vez, rige alerta amarilla por viento con condiciones similares a las previstas para Río Negro: velocidades de 40 a 65 km/h y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

El SMN recomienda a la población evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.