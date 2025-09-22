Cierre de la Feria del Libro en Neuquén: se mantuvo la venta de 6.000 ejemplares por día, informaron las autoridades

La Jefatura de Gabinete dijo que se vendieron unos 6.000 libros por día en la edición 2025 de la Feria del Libro de Neuquén, la misma vara que la edición 2024. «Estuvo mejor que la anterior», planteó María Pasqualini, jefa de Gabinete de la municipalidad de Neuquén.

El domingo, día de la primavera, se produjo el cierre de diez días de actividad feriante y librera. Los datos oficiales de la comuna es que fueron 270.000 visitantes desde la apertura el 12 de septiembre.

«El primer viernes, sábado y domingo entraron 30 mil personas cada día según el conteo que hizo la gente de Cultura. En los días de semana bajó un poco y al cierre, con viento inclusive, las carpas estaban llenas» de visitantes, describió.

Pasqualini planteó que hubo más carpas para los puestos y otra dinámica de flujo interno del público, lo que favoreció la circulación interna y la visita en estands y expositores. De 68 stands en 2024, se armaron 115 en esta edición. «Agregamos con Fundación YPF sala de escape, show de Energía, un auditorio de formación docente y desconcentramos la actividad que antes estaba en dos carpas, con otra estrategia».

Agregó que hubo más de 10.000 visitas de infancias con sus docentes. Y que debido a que los cupos de guías especiales para los establecimientos primarios y secundarios quedaron limitadas debido a que se llenaron todas las visitas antes del inicio del evento, «vinieron docentes con sus grupos de estudiantes, por fuera de los horarios especiales para las escuelas», dijo.

La funcionaria destacó que la estrategia de los escenarios para los chicos con actividades todas las tardes, fue importante y un elemento positivo a tener en cuenta para la edición próxima.

Enfatizó que se mantuvo la cifra de 6.000 obras vendidas por día y que, en el caso de los stands regionales, hubo casos en los que el contacto entre el lector y la casa de libros devino en acuerdos para la venta posterior al día de cobro.

En su opinión, hubo más carpas para contener el incremento de stands y otra dinámica. Mejoró la organización y la sala de prensa cambió de lugar, lo que cambió la circulación. No concentramos únicamente la actividad solo en 2 carpas como en la edición anterior, «hubo otra estrategia», insistió.

Autores y libros independientes, el valor agregado de la Feria

«Tenemos un taller literario, un taller de escritores, de editores y lectores: eso mantuvo la feria viva durante el año. Hubo casi 200 presentaciones de libros de escritores regionales en el estand de independientes, destacó

En su opinión, en la región ya «hay una cultura con la Feria del Libro, en agosto comienzan a consultar por la feria. Tuvimos una mejora sustancial con la feria anterior y esto nos corre la vara, tenemos que pensar para la próxima que la haga distinta: esta fue muy buena», insistió.