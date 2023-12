Cinco innovaciones de Arc, el navegador que quiere competir con Google Chrome

En materia de navegadores, Google Chrome es el ganador indiscutido. Según datos de Statista, en el año 2023 cuenta con 3.220 millones de usuarios y tiene la mayor parte del mercado de navegadores a nivel mundial, con un 63,45 %. AppsNTips adjudica esto a su cantidad de buenas extensiones y, también, a que no hubo grandes innovaciones en la creación de navegadores de los últimos años.

Pero el piloto automático de usar Google Chrome puede verse amenazado por el trabajo de desarrolladores que buscan algo de novedad. The Browser Company lanzó un competidor que apuesta al diseño de interfaz y de UX (experiencia de usuario): Arc.

En la página de la compañía, vemos un cuadrado negro que dice «Este es un navegador. Es solo un cuadrado con algunas pestañas y botones. Pero también es nuestra ventana a todo lo que hay en internet». Aparecen anuncios de matrimonio, viajes, conversaciones, presupuestos.

Ante el problema de que la web puede ser, a veces, un poco abrumadora, se preguntan: «¿Y si un navegador pudiera ayudarnos a darle sentido a toda esta información, mantenernos organizados y en control?». Estas son las 5 caraterísticas del browser Arc que me parecen verdaderas innovaciones en la forma de navegar por internet.

1. Diseño en todas sus facetas

Que una aplicación sea linda a los ojos no significa que sea particularmente útil. Sin embargo, para todos los que trabajamos con internet el navegador es algo así como nuestra oficina y preferimos que sea un lugar agradable. En este punto, no tengo otra forma de decirlo: Arc es hermoso desde su tipografía, su interfaz fácil de tematizar, lo intuitivo de sus botones y la barra al costado.

Esta última fue una decisión osada: los navegadores con barra lateral no son muy populares. No obstante, este rasgo tiene que ver con que el diseño no se trata sólo de estética, sino también de usabilidad. La función de acomodar y agrupar pestañas pone la organización en primera plana. Además, si queremos concentrarnos en un rato de lectura sin distracciones, podemos esconderla solamente apretando simultáneamente las teclas «ctrl» y «s».

Barra lateral de visa personal con carpetas en el navegador Arc. Fuente: The Browser Company.

2. Separar espacios: vida personal y trabajo

Si el principal drama del trabajo remoto es cómo se difuminan los límites entre vida personal y espacio laboral, Arc se puso manos a la obra: es posible, por ejemplo, crear barras laterales distintas para trabajo, navegación en tiempo libre o hobbies. En cada una podemos almacenar pestañas y sitios que usamos siempre, para que queden a un solo click, o las podemos organizar en distintas categorías con carpetas.

Barra lateral de trabajo con carpetas en el navegador Arc. Fuente: The Browser Company.

3. Split view o pantalla dividida

La pantalla dividida es una función clave para muchas de las tareas que hacemos en internet. Para que esté siempre accesible, arrastrando una pestaña de la barra lateral al centro de la pantalla ya tenemos la posibilidad de ver dos, tres, cuatro sitios al mismo tiempo. La división es tan fácil de hacer como de deshacer. La panacea para los multi-taskers.

4. Herramientas a mano

En su instalación, podemos también ya dejar herramientas tan prácticas como simpáticas, como una forma simple de hacer, guardar y organizar capturas de pantalla y también a Otto, la graciosa criatura que te ayuda a concentrarte dividiendo el tiempo de trabajo y de distracción con el método pomodoro.

La app también cuenta con «Little Arc», una ventana chica que se abre para hacer búsquedas express. Si, por ejemplo, estás completando una tarea y querés verificar algo rápidamente, esta herramienta puede hacer que tu búsqueda sea mucho más simple y veloz.

5. Facilidad en la mudanza

Quizás lo más difícil para los desarrolladores en tecnología sea luchar contra la costumbre. Cuando usamos algo hace muchos años y ya lo conocemos, pero, más importante todavía, nos conoce a nosotros, nos da pereza cambiar. Este detalle no pasó desapercibido para los creadores de Arc; en su instalación, se ofrece al usuario la posibilidad de importar información como historiales de búsqueda y contraseñas guardadas desde Safari o Chrome.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓNy se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.