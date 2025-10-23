Cinco muertos en un choque en Buenos Aires: un camión se cruzó de carril en la Ruta 9

Un camión se cruzó de carril en la ruta 9, aplastó un auto que se incendió, y provocó la muerte de cinco personas este jueves por la tarde. El accidente de tránsito ocurrió en el partido bonaerense de Campana, a la altura del kilómetro 73, mano a la Ciudad de Buenos Aires.

Según relató el medio TN, uno de los camiones conducía hacía Rosario cuando perdió el control y se cruzó de carril, lo que hizo que impacte de lleno contra otro medio de transporte similar que se acercaba hacia la Capital Federal.

Tránsito colapsado en la Ruta 9 en Buenos Aires, tras un accidente fatal

En línea, se conoció que los bomberos tuvieron complicaciones para llegar al lugar por causa del colapso del tránsito y con un lejano acceso al peaje que se encontraba a varios kilómetros de distancia respecto al siniestro.

El incendio no tardó en tomar densidad al igual que la columna de humo negro que envolvió a los transportes implicados, complicó la visibilidad en la zona y dejó, actualmente, una demora de cinco kilómetros ya que además, se debió abrir paso a los camiones hidrantes y ambulancias.

