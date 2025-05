Parir lejos de casa: «De Roca a Cipolletti en ambulancia por la Ruta 22», el crudo relato de una familia

La Semana Mundial del Parto Respetado es una fecha para promover conciencia sobre derechos adquiridos, para reafirmar el lugar primordial de la persona gestante y su bebé, como protagonistas de un evento único: el nacimiento.

Amparo García Dinar se convirtió en abuela y a pesar de la felicidad de tener en sus brazos hoy a su primera nieta, no olvida lo sucedido en febrero, hace tres meses, en el hospital Francisco López Lima.

El relato de una nueva familia de Roca, la de su hijo y su nuera, deja al descubierto una realidad latente denunciada por Diario RÍO NEGRO hace exactamente un año, y que aún no encuentra solución.

La mujer de Roca decidió ponerle voz al testimonio de su familia, usuaria de salud pública. Sin obra social, la joven llevó adelante todos los controles de embarazo en el hospital. “La atención fue impecable en todo momento a lo largo de los nueve meses y ya a término, la idea de ellos era tener a su bebé en Roca”, contó la mujer, pero dijo que eso no fue posible.

El parto de su nieta ocurrió en febrero de 2025. Foto: Juan Thomes.

A la hora del nacimiento todo se desdibujó, según expresó la mujer en una entrevista con este medio. Lo que debía ser una experiencia amorosa y contenida terminó siendo un “tour” en ambulancias por la Ruta Nacional 22 entre la ansiedad y el nerviosismo de una mamá primeriza.

Según la denuncia pública de Amparo, su nuera llegó al hospital López Lima a las 2 de la madrugada luego de romper bolsa. Allí permaneció hasta las 9 cuando le dijeron que iba a ser derivada a Cipolletti, a 40 kilómetros, para dar a luz.

“Fue grande fue mi sorpresa al enterarme que mi nuera iba a ser trasladada a alguna ciudad vecina para su parto dado que nuestro hospital no cuenta con ginecólogos y sólo atiende urgencias en partos”, relató la mujer y dijo que se concretó el traslado que duró una hora.

“Los posibles lugares de derivación eran Regina, Allen, Cipolletti y Cinco Saltos. Yo pensé que estaba viendo una película de Fellini”, ironizó la mujer, quien viajó como acompañante ese día en la ambulancia, mientras su hijo – padre del bebé – viajaba en un auto prestado a Cipolletti.

“Con una obstétrica y una enfermera partimos con sirenas activadas por la Ruta 22”, recordó Amparo. “(En ese momento) El hospital de Roca tenía dos ambulancias funcionando: un hospital cabecera, complejidad 6 que recibe pacientes desde Catriel hasta Río Colorado y toda la línea sur”, agregó con frustración.

La mujer a punto de dar a luz viajaba con mucha ansiedad y nervios en la cabina aunque en buen estado de salud, según contó su suegra. Había roto la bolsa hace varias horas, pero “menos mal que no tenía contracciones”, reflexionó.

El Hospital de Roca carece de ginecólogos y sólo atiende urgencias en partos. Foto: Gentileza

La historia sigue en Cipolletti donde nació su nieta “en perfectas condiciones”. Aunque no todo terminaba ahí. “A la 12:45 am me llama mi hijo, yo ya estaba en Roca. Ay, dios mío, ¿qué pasó?, le pregunto y me dice: ‘Mamá, volvemos a Roca porque necesitan la habitación’. Y las trajeron de vuelta en ambulancia”, relató Amparo. La bebé no tenía “ni doce horas” de vida, dijo.

Fue así que su nuera y nieta fueron trasladadas de regreso a Roca y quedaron internadas en el hospital hasta el alta. La puérpera y la recién nacida estaban en buen estado de salud.

“Si hubiese habido algún problema con la bebé, con la madre, esto estaba todo mal. Podría haber pasado cualquier cosa (…) digamos que estaban todos los planetas alineados para que no sucediera nada”, resumió la denunciante.

Un reclamo por el «desamparo» de parturientas en el hospital de Roca

La bebé ya cumplió tres meses y la puérpera decidió no ser la vocera de su propia experiencia, pero habilitó a su suegra, quien la acompañó antes y después del parto, a contar lo ocurrido. No solo eso: a elevar un reclamo que llegó a manos de legisladores provinciales y podría elevarse a la Defensoría del Pueblo de Río Negro, según anticipó.

La sensación que le quedó es de “desamparo”. “Son chicas que no tienen recursos, esa es la verdad”, manifestó, porque su hijo y su nuera no podían – ni querían – afrontar los 3 millones de pesos que deberían haber costeado para un parto en una clínica privada.

Desamparo para algunas usuarias de salud pública. Foto: ilustrativa (archivo).

Amparo contó que en todo el proceso se interiorizó de una situación más compleja que los excedía y que le costaba creer. “Las derivaciones a localidades vecinas son moneda corriente hace mucho tiempo. Y una vez tuvieron que ir a buscar a una ginecóloga desde Roca a El Bolsón (a 650 km) para que atendiera un parto”, comentó de lo que pudo rescatar a partir de las voces de trabajadores de salud.

“Yo no tengo ni una sola crítica hacia el recurso humano”, aclaró. “El recurso con que cuenta el hospital de Roca es de excelente nivel: comprometido, profesional, eficiente y eficaz. Lo mismo sucedió en el caso del personal del hospital de Cipolletti”, enfatizó.

“¿Cómo es posible que se vulneren los derechos de los pacientes y del personal que está al servicio de ellos y ninguna autoridad gubernamental parezca reaccionar ante tal situación?”, cerró la mujer.

La situación actual del servicio de ginecología y obstetricia en el hospital de Roca

Verónica Radich, licenciada en Obstetricia y jefa del área Obstetricia del hospital Francisco López Lima fue consultada por Diario RÍO NEGRO sobre la situación actual del servicio. La trabajadora aseguró que las derivaciones de partos aún continúan realizándose algunos días al mes, aunque en menor medida que hace unos meses atrás, en el verano.

«Sigue habiendo problemas para la aceptación de las pacientes en los hospitales vecinos. Se derivan tanto del hospital de Roca para localidades aledañas, como de las localidades vecinas hacia acá cuando no hay ginecólogos en estos establecimientos», dijo la profesional.

«Cuando se quedan acá, nosotras, las licenciadas en Obstetricia, ponemos todo de nuestra parte para que se respete el parto y todo el proceso», aseguró.

El plantel actual de todo el servicio es de dos ginecólogos que hacen obstetricia, una médica que solo hace consultorio de ginecología y ocho obstétricas, según Radich.

Este medio también consultó a fuentes del Ministerio de Salud de Río Negro sobre el recurso humano y el panorama respecto de las derivaciones. Desde la cartera sanitaria respondieron: “No tenemos ningún plan de contingencia en la actualidad”.

El Parto Respetado y una Ley Nacional que establece derechos

Desde el 13 al 19 de mayo, se celebra la Semana Mundial del Parto Respetado, cuyo objetivo principal es visibilizar los derechos vinculados al nacimiento. El “parto humanizado” implica generar un espacio familiar donde la madre y el recién nacido sean los protagonistas.

En Argentina existe la Ley N° 25.929 de Parto Humanizado. La norma explica que las personas gestantes tienen derecho al parto natural, respetuoso de tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y medicación no justificados.

Además, a ser informadas sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo, que se le haga parte de las actuaciones de los profesionales. Si ocurren circunstancias imprevisibles, “el personal sanitario aconsejará la intervención más oportuna y la realizará tras pedir el consentimiento de la paciente”.