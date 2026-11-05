Santiago Peña y Ueno Bank, cómo se relaciona el escándalo financiero con la salida del presidente de Paraguay

Santiago Peña presentó este jueves su renuncia a la Presidencia de Paraguay, luego de que la crisis financiera de Ueno Bank derivara en un pedido de juicio político en su contra. La oposición y dirigentes de su propio partido lo señalaron por sus vínculos con el grupo empresario que controla la entidad.

Según reconstruyó BBC Mundo, el conflicto se agravó después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) anunciara el inicio de un procedimiento de disolución del banco. Las acusaciones incluyeron posibles conflictos de intereses, irregularidades en el manejo de fondos de jubilaciones y cuestionamientos al organismo encargado de supervisar el sistema financiero.

La renuncia de Peña en medio del escándalo financiero en Paraguay

Peña comunicó su decisión a través de un video publicado en sus redes sociales. «He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», expresó.

En el mismo mensaje, aseguró que su prioridad era garantizar la tranquilidad de quienes habían depositado sus ahorros en el sistema financiero paraguayo. También pidió disculpas a la población y afirmó que nunca tuvo intención de defraudar la confianza de los ciudadanos.

Qué pasó con Ueno Bank y por qué comenzó la crisis financiera en Paraguay

La situación de Ueno Bank se conoció el martes, cuando el Banco Central informó que la entidad había registrado una caída de su índice de solvencia por debajo de la mitad del mínimo exigido. La decisión de iniciar su disolución sorprendió por el crecimiento que había mostrado el banco en los últimos años.

En septiembre de 2026, la entidad afirmó tener más de tres millones de clientes en un país de aproximadamente 6,5 millones de habitantes.

El economista Orkun Saka, profesor e investigador de economía financiera en City St George’s, University of London, cuestionó la concentración de recursos en la entidad. Según explicó a BBC Mundo, el banco llegó a reunir ahorros de una parte importante de la población y cientos de millones de dólares provenientes de fondos de pensiones.

La participación de Santiago Peña en Ueno Holding y los cuestionamientos políticos

Uno de los principales cuestionamientos contra Santiago Peña está relacionado con su anterior participación accionaria en Ueno Holding, un grupo integrado por distintas compañías, entre ellas Ueno Seguros, itti y empresas del Grupo Vázquez, principal accionista del banco.

A comienzos de 2025, el mandatario aseguró que ya había dejado de ser accionista del holding y negó tener una relación empresarial con la entidad bancaria. En abril de ese año, explicó públicamente el origen de su inversión.

Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central de Paraguay.

«Yo fui inversor, yo soy economista, me especialicé en Finanzas, hice una inversión hace seis años en la casa de Credi Centro, que se convirtió eventualmente en Ueno Holding, nunca fue el banco Ueno, yo no tengo ninguna vinculación con el banco Ueno«, declaró ante la prensa.

Otro de los nombres cuestionados fue Carlos Carvallo Spalding, quien presentó su renuncia como presidente del Banco Central del Paraguay en medio de la controversia. Antes de asumir ese cargo en agosto de 2023, había ocupado la presidencia de Financiera Ueno.

El rol del Banco Central y las advertencias sobre los préstamos a empresas vinculadas

El economista Orkun Saka advirtió que el organismo regulador ya había señalado meses antes de la crisis los préstamos excesivos que Ueno Bank otorgaba a empresas relacionadas con sus propios propietarios. Sin embargo, sostuvo que continuaron ingresando fondos públicos a la entidad.

«Y, aun así, siguieron llegando fondos públicos. Esto no es simplemente la historia de un banco mal gestionado. Es un sistema en el que el banco, el organismo regulador y la Presidencia estaban tan estrechamente vinculados que ninguno parecía capaz de poner límites a los demás», señaló a BBC Mundo.