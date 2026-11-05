River se mide con Aldosivi por la última fecha del Clausura: formaciones y TV

River visita al ya descendido Aldosivi en el estadio José María Minella, por la 16° y última fecha del torneo Clausura. El árbitro es Bryan Ferreyra y la transmisión televisiva está a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

En el Millonario, la novedad pasa por el debut de Santiago Espíndola, que se metió en el once inicial como volante central en reemplazo de Lucas Silva. Blas Palavecino y Lucas «Pata» Castro recibieron al juvenil de 18 años en Primera con dos duras infracciones que les valieron la tarjeta amarilla.

¿ERA PARA MÁS? Los jugadores de River reclamaron una expulsión al Pata Castro. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkgkL0 https://t.co/VdR9RSgaDO November 5, 2026

A los 22 minutos, el equipo de Leonardo Ponzio, que ya había probado con remates lejanos de Ángel Correa y Thiago Almada, generó su primera chance clara. Tras una buena jugada colectiva, el lateral derecho Giovanni González llegó hasta el fondo del área y lanzó un centro rasante. Lucas Beltrán no pudo controlar la pelota y Tomás Galván, en soledad, definió por encima del travesaño.

Pasada la media hora de juego, Correa recibió en tres cuartos de cancha y filtró un pase pinchado para Lucas Beltrán. El centrodelantero conectó una volea tras el pique, pero Acosta voló para desviarla al córner.

La previa

Con una sorpresa en el equipo, Leonardo Ponzio confirmó la formación del Millonario, que tendrá el debut en Primera de Santiago Espíndola. El juvenil ocupará el lugar de Tomás Galván en el mediocampo y tendrá su primera oportunidad en el plantel profesional después de destacarse en Reserva y en las juveniles de la Selección. Entre sus antecedentes recientes, fue protagonista en los Juegos Suramericanos, donde le dio a Argentina el pase a la final con un gol agónico ante Perú.

Además, habrá dos modificaciones obligadas respecto del once que salió desde el arranque en la derrota ante Boca: Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta son baja por expulsión y sus reemplazantes serán Giovanni González y Lautaro Rivero, respectivamente.

River ya tiene asegurada su clasificación a los playoffs, pero todavía debe defender el cuarto puesto de la zona B, donde suma 23 puntos. Además, marcha 8° en la tabla anual con 52 unidades y ya no tiene posibilidades de acceder a la próxima Copa Libertadores por esa vía.

Para conservar el cuarto lugar, el equipo de Ponzio necesita ganar y esperar que Belgrano y Barracas Central no consigan mejores resultados. Ambos tienen 23 puntos, aunque cuentan con una diferencia de gol inferior a la del conjunto de Núñez (+5 contra +3 y +2, respectivamente). El Pirata visitará a Gimnasia este jueves desde las 19:15, mientras que el Guapo recibirá a Racing el viernes a partir de las 15.

Del otro lado, Aldosivi perdió la categoría y jugará la próxima temporada en la Primera Nacional luego de caer 2-1 ante Racing en la fecha pasada. El Tiburón apenas sumó 19 puntos en la tabla anual y buscará despedirse de la máxima categoría con una victoria ante su gente.

Formaciones, TV y datos del partido

Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquin Pombo, Braian Cufré; Blas Palavecino, Martín García, Lucas Castro, Felipe Anso; Nicolás Gaitán; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Hora: 15.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Árbitro: Bryan Ferreyra / José Carreras (VAR).

Estadio: José María Minella (Mar del Plata).