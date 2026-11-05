Dibu Martínez reapareció en Chelsea con una máscara tras la operación de mandíbula

Emiliano Dibu Martínez volvió a trabajar junto al plantel de Chelsea después de la operación a la que fue sometido por una fractura de mandíbula. El arquero argentino se presentó en el predio de Cobham con una máscara protectora para cuidar el maxilar durante esta etapa de recuperación.

La reaparición se produjo poco más de dos semanas después del fuerte golpe que sufrió en el partido frente a Everton, por la Premier League. En aquella jugada, el marplatense chocó con el defensor Jarrad Branthwaite cuando intentaba despejar un centro con los puños.

La imagen del Dibu Martínez en su regreso a los entrenamientos

El impacto fue muy fuerte. Martínez quedó tendido en el césped y recibió atención médica durante varios minutos. Finalmente, debió abandonar el campo en camilla, fue reemplazado por el belga Mike Penders y trasladado a un hospital, donde posteriormente fue operado.

Tras el episodio, los estudios confirmaron una lesión ósea en la mandíbula que requirió una intervención quirúrgica en Liverpool. La recuperación inicial estimada rondaba los 40 días, por lo que el arquero se perdió los últimos compromisos de Chelsea.

La convocatoria de Scaloni y la posibilidad de volver a jugar con Argentina

Su presencia en la próxima fecha FIFA también estaba en duda: Argentina tiene previstos dos partidos, ante Uruguay y Costa Rica, el 13 y el 17 de noviembre, respectivamente. Sin embargo, Lionel Scaloni decidió incluirlo en la convocatoria, una noticia que alimentó las expectativas sobre su posible regreso a la Selección.

El propio Dibu manifestó que su objetivo es estar disponible para esos encuentros. Por ahora, su vuelta a los entrenamientos representa un avance en la recuperación, aunque el uso de la protección y su evolución física serán aspectos importantes para determinar cuándo podrá volver a competir.