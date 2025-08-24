Clases retrasadas por fuertes ráfagas de viento: qué escuelas de Río Negro abrirán más tarde este lunes
El retraso busca permitir la verificación del estado de cada establecimiento antes del ingreso de los estudiantes.
El Consejo Escolar Zona Andina informó que, debido a las intensas ráfagas de viento que afectan la región, el inicio de las actividades escolares del turno mañana se retrasará hasta las 9:30.
La medida busca garantizar la seguridad de estudiantes y personal y permitir que se realice una verificación del estado de cada establecimiento educativo, ya que varias escuelas de la zona presentan problemas de suministro eléctrico y falta de agua.
El comunicado alcanza a las localidades de San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Villa Mascardi y Villa Llanquín.
El retraso de las clases responde a la intensidad del viento, que en algunas zonas provocó caídas de árboles y cortes de energía, afectando la normal prestación de servicios en distintos barrios y parajes rurales.
Clases retrasadas por fuertes ráfagas de viento: así estará el clima
El lunes se presentará con cielo cubierto durante el día, que luego tenderá a estar mayormente despejado por la noche. La temperatura máxima llegará a los 7 ºC, mientras que la mínima bajará hasta -5 ºC. El viento soplará del noroeste a 22 km/h durante la jornada y disminuirá a 15 km/h por la noche. Las ráfagas llegarán hasta 33 km/h en el día y 15 km/h en la noche.
