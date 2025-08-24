Clases retrasadas por fuertes ráfagas de viento: qué escuelas de Río Negro abrirán más tarde este lunes

El Consejo Escolar Zona Andina informó que, debido a las intensas ráfagas de viento que afectan la región, el inicio de las actividades escolares del turno mañana se retrasará hasta las 9:30.

La medida busca garantizar la seguridad de estudiantes y personal y permitir que se realice una verificación del estado de cada establecimiento educativo, ya que varias escuelas de la zona presentan problemas de suministro eléctrico y falta de agua.

El comunicado alcanza a las localidades de San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Villa Mascardi y Villa Llanquín.

El retraso de las clases responde a la intensidad del viento, que en algunas zonas provocó caídas de árboles y cortes de energía, afectando la normal prestación de servicios en distintos barrios y parajes rurales.

Clases retrasadas por fuertes ráfagas de viento: así estará el clima

El lunes se presentará con cielo cubierto durante el día, que luego tenderá a estar mayormente despejado por la noche. La temperatura máxima llegará a los 7 ºC, mientras que la mínima bajará hasta -5 ºC. El viento soplará del noroeste a 22 km/h durante la jornada y disminuirá a 15 km/h por la noche. Las ráfagas llegarán hasta 33 km/h en el día y 15 km/h en la noche.