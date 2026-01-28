Cochico sobre ruedas: la motocicleta acortan distancias para la salud en el Neuquén profundo

En el extremo noreste de Neuquén, donde el viento patagónico moldea la tierra y los Andes dibujan el horizonte, se asienta Cochico. Un paraje de belleza ruda y accesos desafiantes, un crisol de dos comunidades criollas donde el tiempo parece discurrir a otro ritmo. La población, dispersa entre el pequeño centro urbano y numerosos puestos rurales, transcurre en sintonía con un paisaje árido y majestuoso. Aquí, la distancia no es solo una medida, es una condición de vida que marca cada acción, cada necesidad, especialmente la salud.

La llegada reciente de una motocicleta destinada a los agentes sanitarios de Cochico simboliza un paso crucial para achicar estas distancias. Esta herramienta, una entrega del Ministerio de Salud de Neuquén, representa más que un vehículo, ofrece la garantía de que la atención primaria pueda alcanzar los rincones más recónditos de este extenso territorio. Leonardo Grandón, presidente de la comisión de fomento y también agente sanitario, celebró la iniciativa.

Ubicada a 86 kilómetros de Barrancas y a un centenar de la Ruta 40, la localidad presenta un paisaje que impone desafíos para la movilidad. Las escasas lluvias, el terreno complicado y la dispersión poblacional definen un escenario donde los vehículos convencionales encuentran límites. “La moto es el único vehículo que llega a los últimos rincones”, aseguró Grandón.

Gentileza Ministerio de Salud de Neuquén.

El rol del agente sanitario, vital para los pueblos lejanos de Neuquén

La atención primaria de salud en Cochico no se limita a la vacunación. Abarca un espectro amplio de acciones preventivas y de promoción. Los agentes sanitarios son pilares fundamentales. Se encargan de la desparasitación canina, la fumigación, la captura de roedores, la promoción de ambientes libres de humo y el fomento de hábitos saludables.

Pese a que están demasiado lejos del estrés que conlleva una gran ciudad como Neuquén, no escapan de la diabetes y la hipertensión. Grandón señaló que se trata de una comunidad bastante sedentaria. Así, la misión es “llegar antes de que aparezca un problema”.

La capacidad para recorrer sendas intransitables para otros medios de transporte convierte a estas motocicletas en aliados invaluables. Franco Márquez, agente sanitario, subrayó su vital importancia: “Nos permite hacer visitas, llevar medicación, avisar turnos”. El ministro Martín Regueiro reforzó esta visión: “La estrategia de acceso a la salud tiene que ver con la territorialidad y poder llegar. Es una herramienta más para que los agentes puedan alcanzar caminos difíciles”.

El presidente de la comisión de fomento destacó la preparación de los agentes sanitarios. No solo poseen una alta capacitación médica, sino que también dominan el terreno, conocen a la gente y comprenden las idiosincrasias locales. “Tiene que ser del lugar”, enfatizó Grandón, ya que el conocimiento del área es tan vital como la formación técnica. Esta experiencia permite una conexión profunda con las familias, esencial para la detección temprana y el acompañamiento.

Si bien los esfuerzos se concentran en la atención primaria, las emergencias de mayor complejidad revelan las crudas realidades de la distancia. Para un caso grave, el traslado al hospital de Barrancas o Buta Ranquil implica un viaje mínimo de dos horas y media. “En el peor de los casos, si la urgencia se presenta lejos del centro, la demora es mayor”, explicó. Recordó situaciones donde un helicóptero fue el único medio posible para el auxilio.

Grandón señaló la necesidad de contar con vehículos de recambio frecuente, debido al desgaste que sufren en estos caminos. La motocicleta es una pieza fundamental en el engranaje de la atención.

Con un agente sanitario en Coyuco y otro en Cochico, más el inminente refuerzo de personal de enfermería, limpieza y chofer, la infraestructura de salud se fortalece. Expresó que esta inversión no solo mejora la logística, también valida el trabajo esencial de quienes, sobre dos ruedas, tejen una red vital de cuidado y prevención en uno de los lugares más remotos de la provincia.