Verano interactivo: niños y jóvenes exploran robótica con una «Expedición Tecnológica» en Neuquén

El verano se presenta como una ocasión para descansar, pero esa no suele ser una alternativa para los más pequeños de la casa. Llenos de energía, rechazan la siesta y reclaman entretenimiento. El Ministerio de Educación de Neuquén lanzó una propuesta que puede resultarles atractiva. En febrero, transformarán las plazas y espacios públicos en verdaderos laboratorios a cielo abierto con “Expedición Tecnológica”.



La iniciativa busca acercar a los niños y adolescentes al fascinante universo de la robótica y la programación. “Es una reversión de lo que fue la Colonia Digital de Invierno. Queríamos llegar de forma más federal y con un formato distinto, más centrado en actividades lúdicas, similar a una feria tecnológica”, explicó el subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización, Lucas Godoy.



El programa, que se desarrollará entre el 2 y el 13 de febrero, movilizará a cuatro equipos de facilitadores tecnológicos que recorrerán 40 ubicaciones en 35 localidades de la provincia. Ofrecerá experiencias gratuitas y abiertas a toda la comunidad.



Las Expediciones Tecnológicas están diseñadas para participantes de 5 a 18 años, divididos en dos niveles según su edad. En cada estación, los niños interactúan con diversos dispositivos que estimulan la curiosidad y el aprendizaje.



“Tenemos robots Codi, actividades analógicas para comprender la articulación robótica y otras tecnologías que captan la atención”, detalló Godoy. En cuanto a la impresión 3D, señaló que, aunque puede parecer popular, a menudo cede el protagonismo ante la interacción con robots más dinámicos.

La propuesta es para toda la familia. (Neuquén Informa).

El vínculo entre la «Expedición Tecnológica» y el Plan Pehuén



Un aspecto central de esta propuesta es su conexión directa con el Plan Pehuén, una inversión cercana a los 11 millones de dólares que permite dotar de tecnología a todas las escuelas públicas de Neuquén. El funcionario indicó que los dispositivos que presentarán en la “Expedición Tecnológica son los mismos que llegarán a las escuelas en el segundo semestre” con el proyecto pedagógico.



Se trata de una primera aproximación a las herramientas que estudiantes y docentes utilizarán durante el ciclo lectivo, desde computadoras y tablets hasta carros tecnológicos, pantallas interactivas, robots, kits de microbits e impresoras 3D.



“No concebimos la educación por fuera de la tecnología. Queremos que el dispositivo sea una herramienta para cualquier asignatura, no solo para informática o programación”, enfatizó Godoy. Para ello, el Ministerio de Educación capacitará a «cerca de 3.000 docentes» para la implementación del plan.



En un contexto donde se desincentiva el uso de pantallas, el funcionario resaltó: “Buscamos que la tecnología se utilice para el bien, con un uso pedagógico. Por eso, los dispositivos tendrán aplicaciones enfocadas en el trayecto formativo”.



La inclusión es otro pilar fundamental. “Tenemos actividades previstas para todos los niños”, señaló Godoy. En particular, para niños con discapacidad se trabaja con robot Codi, una herramienta que se implementará en las escuelas especiales de la provincia durante este año.

El éxito de la Colonia Digital de Invierno, que superó ampliamente las expectativas de participación, augura una gran concurrencia para estas expediciones veraniegas. “La pensamos para 5.000 personas y esperamos alcanzar ese número”, expresó Godoy con optimismo.

(Gentileza: Neuquén Informa).

La grilla completa de la «Expedición Tecnológica»



La participación en las expediciones tecnológicas no requiere inscripción previa. Con un despliegue que abarca desde Varvarco hasta Neuquén capital, los equipos se instalarán en las plazas principales de cada localidad, permitiendo que niños y jóvenes se acerquen libremente para explorar y aprender.

Si bien las actividades se enfocan en los estudiantes, los padres pueden acompañar y observar el desarrollo de las propuestas. Además, cada participante recibirá un manual de instrucciones impreso, con ideas para replicar las actividades en casa usando plataformas gratuitas, extendiendo así el aprendizaje más allá de la plaza.