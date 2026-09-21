¿Coipo, huillín o castor?: la diferencia entre los reyes de los ríos de la Patagonia y sus peculiaridades

Caminar por las costas de los ríos y lagos de la Patagonia tiene un premio extra para los más observadores: el encuentro sorpresivo con la fauna local. La reciente reaparición de familias de coipos nadando tranquilamente en los humedales despertó el entusiasmo de vecinos y turistas que buscan retratar el momento con sus celulares.

Sin embargo, ante un chapoteo repentino o un movimiento rápido entre los juncos, surge siempre la misma pregunta divertida: ¿es una nutria, un coipo o un castor? Aunque a simple vista parezcan parientes cercanos porque comparten el mismo ecosistema acuático, sus historias biológicas son completamente opuestas.

Para identificar correctamente a estos habitantes de la región sin necesidad de ser un biólogo experto, la clave de campo se resume en mirar tres detalles visuales inconfundibles: la forma de su cola, el color de sus dientes y cómo se comportan en el entorno.

El Huillín: el verdadero «lobito de río» en peligro

Es la única nutria nativa de la zona. Al ser un mamífero estrictamente carnívoro, su anatomía está diseñada para la velocidad bajo el agua: su cuerpo es esbelto, ágil y alargado. Su presencia es un bioindicador directo de aguas cristalinas y costas bien conservadas.

Su presencia es sumamente escasa. Sus poblaciones estables se restringen al Parque Nacional Nahuel Huapi, las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, y apariciones recientes en el Parque Nacional Los Alerces.

¿Qué hacer si ves uno? fotografiarlo desde lejos sin usar flash y reportar el avistamiento a los guardaparques locales para colaborar con el monitoreo científico de la especie.

El Coipo: el herbívoro que sufre por su apodo

Popularmente mal llamado «nutria», este animal es en realidad un roedor herbívoro inofensivo. Su cabeza tiene un aspecto más rectangular y rústico, acompañada por tupidos bigotes blancos (vibrisas) que lo caracterizan.

El rasgo infalible: si el animal sale del agua y ves una cola larga, delgada y cilíndrica (similar a la de un ratón gigante), estás ante un coipo nativo.

si el animal sale del agua y ves una cola larga, delgada y cilíndrica (similar a la de un ratón gigante), estás ante un coipo nativo. Señal de alerta: sus gigantescos dientes frontales de un fuerte color naranja delatan de inmediato su condición de roedor.

El Castor: el ingeniero exótico y letal

Introducido desde Norteamérica a mediados del siglo pasado en Tierra del Fuego, el castor es un roedor pesado y robusto que se transformó en una catástrofe ambiental. A diferencia de las especies nativas que conviven en armonía con el entorno, el castor tala árboles autóctonos y edifica gigantescos diques que inundan y pudren el bosque.

Su rasgo distintivo es una cola en forma de pala ancha, completamente plana, escamosa y sin pelo, que utiliza para propulsarse y dar fuertes golpes en el agua como señal de alarma.