Comenzó en Neuquén la especialización en Economía y Gestión de los Recursos Energéticos
Se dicta de manera presencial en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue. La propuesta se desarrolla en conjunto con la Fundación Bariloche.
La Especialización en Economía y Gestión de los Recursos Energéticos (EEGRE), impulsada por la Fundación Bariloche y la Universidad Nacional del Comahue, inició su segunda cohorte en Neuquén capital.
La propuesta reúne a profesionales de distintas disciplinas y sectores vinculados a la energía, la gestión pública y la planificación regional, y forma parte de un trayecto de posgrado con continuidad en la Maestría en Economía y Gestión de los Recursos Energéticos.
«La EEGRE nace con la convicción de que la transición energética y el desarrollo sostenible requieren conocimiento, diálogo y formación de excelencia. Esta nueva cohorte representa más personas comprometidas con pensar y construir el futuro energético de nuestra región», afirmó Nicolás Di Sbroiavacca, director de la especialización y presidente de la Fundación Bariloche.
La especialización se dicta en la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue, en la capital neuquina.
Desarrollada en conjunto por la Fundación Bariloche y la Universidad Nacional del Comahue, la propuesta está orientada a formar profesionales con herramientas para «comprender y abordar los desafíos del sector energético desde una perspectiva integral, que articula dimensiones económicas, técnicas, ambientales, sociales y territoriales».
A partir de este fin de semana, la cursada se desarrollará de manera presencial a lo largo del año, dentro de un trayecto académico de un año y medio de duración.
El plan de estudios aborda temas clave como economía de la energía, sostenibilidad, recursos energéticos, conflictos territoriales, evaluación de proyectos, prospectiva, electricidad, petróleo, gas, energías renovables y cambio climático. La carrera incluye además un espacio de metodología de la investigación y un taller para el desarrollo del trabajo final.
Esta nueva cohorte reúne participantes provenientes de campos como la economía, la ingeniería, la abogacía, la administración pública y la ciencia política, entre otros. Según destacaron, esa composición «refuerza el carácter interdisciplinario de la propuesta y la necesidad de construir miradas amplias sobre un tema clave para la Patagonia y para el país».
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