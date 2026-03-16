Comenzó en Neuquén la especialización en Economía y Gestión de los Recursos Energéticos

La propuesta es impulsada por impulsada por la Fundación Bariloche y la Universidad Nacional del Comahue. Foto: gentileza.

La Especialización en Economía y Gestión de los Recursos Energéticos (EEGRE), impulsada por la Fundación Bariloche y la Universidad Nacional del Comahue, inició su segunda cohorte en Neuquén capital.

La propuesta reúne a profesionales de distintas disciplinas y sectores vinculados a la energía, la gestión pública y la planificación regional, y forma parte de un trayecto de posgrado con continuidad en la Maestría en Economía y Gestión de los Recursos Energéticos.

«La EEGRE nace con la convicción de que la transición energética y el desarrollo sostenible requieren conocimiento, diálogo y formación de excelencia. Esta nueva cohorte representa más personas comprometidas con pensar y construir el futuro energético de nuestra región», afirmó Nicolás Di Sbroiavacca, director de la especialización y presidente de la Fundación Bariloche.

La especialización se dicta en la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue, en la capital neuquina.

Desarrollada en conjunto por la Fundación Bariloche y la Universidad Nacional del Comahue, la propuesta está orientada a formar profesionales con herramientas para «comprender y abordar los desafíos del sector energético desde una perspectiva integral, que articula dimensiones económicas, técnicas, ambientales, sociales y territoriales».

A partir de este fin de semana, la cursada se desarrollará de manera presencial a lo largo del año, dentro de un trayecto académico de un año y medio de duración.

El plan de estudios aborda temas clave como economía de la energía, sostenibilidad, recursos energéticos, conflictos territoriales, evaluación de proyectos, prospectiva, electricidad, petróleo, gas, energías renovables y cambio climático. La carrera incluye además un espacio de metodología de la investigación y un taller para el desarrollo del trabajo final.

Esta nueva cohorte reúne participantes provenientes de campos como la economía, la ingeniería, la abogacía, la administración pública y la ciencia política, entre otros. Según destacaron, esa composición «refuerza el carácter interdisciplinario de la propuesta y la necesidad de construir miradas amplias sobre un tema clave para la Patagonia y para el país».