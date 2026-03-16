El impulso que ayudó a Damián a terminar la carrera en Neuquén: “La Beca Gregorio Álvarez significa oportunidad”

Damián Peralta es de Centenario. Desde muy chico se sintió atraído por la informática y apenas pudo se inscribió en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). El entusiasmo característico de su infancia lo motivaban día a día a recorrer el trayecto a la facultad, sin embargo los viajes comenzaron a representar un desafío. La Beca Gregorio Álvarez llegó en el momento justo para alivianarle el proceso académico y convertirse en Técnico universitario en Administración de Sistema y Software Libre.

Las computadoras, los sistemas y la tecnología despertaron en Damián una curiosidad que con el tiempo se transformó en vocación. Con esa determinación se inscribió en la carrera, aunque admite que al principio no sabía qué podía pasar. Lo que sí sabía era que quería intentarlo.

“Tenía miedo de intentarlo, hasta que un día dije ‘lo voy a hacer’”, expresó, es que aun contando con el apoyo de su familia, recibirse fue un desafío ya que desde hace unos años es usuario de silla de ruedas.

Para los demás trasladarse a la Universidad podría ser cosa sencilla pero para él era un esfuerzo tanto en lo logístico como en lo económico.

Se anotó para las becas Gregorio Álvarez casi sin expectativas. Sin embargo, era justo lo que necesitaba. “Antes de contar con la beca se me hacía muy difícil viajar para cursar, iba solamente a rendir parciales”, relató. Todo cambió cuando obtuvo el beneficio. “Gracias al programa pude moverme hasta la universidad en taxi, lo que me dio la posibilidad de asistir a clases, cursar y hacer los parciales”, agregó.

Lo que parecía un detalle terminó siendo la puerta de salida con titulo en mano. Poder estar en el aula y participar de las cursadas transformó su experiencia universitaria. «Me sentí tan bien, tan vivo, que continué con la carrera y cuando me quise acordar estaba terminando”, expresó.

Recientemente recibido de Técnico informático asegura que este logro “es una emoción bárbara”. «La Beca Gregorio Álvarez significa oportunidad, porque antes de contar con la beca se me hacía muy difícil», aseguró.

El nuevo profesional neuquino está formado en la administración de sistemas, redes y componentes que son parte de la infraestructura de tecnología institucional de toda organización tanto pública como privada. “Es un agradecimiento total el que tengo con la beca”, manifestó.

Fortalecen el acompañamiento integral con tutorías

El programa de Becas Gregorio Álvarez (BGA) continúa consolidándose en Neuquén como una herramienta clave para acompañar las trayectorias educativas. Así, el gobierno provincial impulsa un esquema de tutorías personalizadas y talleres obligatorios destinados a los becarios. Estos espacios buscan brindar apoyo académico, orientación y seguimiento, con el objetivo de que los estudiantes puedan sostener sus estudios y mejorar su rendimiento.

El acompañamiento integral abarca todos los niveles educativos, desde inicial y primario hasta secundario y superior. Para este último grupo está destinado el dispositivo ‘Acompañando tu futuro’, dictado por la Asociación Conciencia. Consiste en que las y los becarios mantengan contacto permanente con tutoras y tutores por medio de entrevistas virtuales periódicas, individuales y grupales; además de talleres de acompañamiento sobre temáticas relevantes que hacen al oficio y a las necesidades del estudiantado.

Tanto la participación como el rendimiento académico son condición obligatoria para mantener el la beca.

Para niñas y niños que asisten a Escuelas Infantiles y Jardines de Infantes, el programa prevé el taller ‘Comunidad y Crianza’ del que participan para generar ámbitos de reflexión sobre el cuidado de la primera infancia, el ejercicio de derechos y la construcción de vínculos saludables a partir de la comunicación respetuosa.

A las y los becarios de nivel Primario están destinados los espacios de taller para la intensificación pedagógica en Matemática y Prácticas del Lenguaje. Los talleres de refuerzo educativo consisten en cuatro encuentros para fortalecer el desarrollo de la lectura, la escritura y la expresión oral a través de experiencias participativas y significativas.

En el caso de estudiantes Secundarios de escuelas comunes y técnicas que habiendo finalizado el cursado adeuden materias o espacios curriculares, reciben acompañamiento pedagógico a través de los Equipos de tutorías de Fines y Finestec del Consejo Provincial de Educación.