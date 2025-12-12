Comenzó la Feria de Saldos Online de Eudeba: precios bajos, cuotas y títulos imperdibles
La editorial Eudeba inició una feria online con más de 350 títulos a precios rebajados, tres rangos de oferta y envíos bonificados. Una oportunidad limitada para acceder a libros clásicos y contemporáneos con facilidades de pago.
Eudeba lanzó su “Gran Barata – Feria de Saldos Online 2025” desde el 12 de diciembre, con más de 350 títulos de su catálogo editorial a precios especiales y envíos bonificados. Los detalles en esta nota.
La promoción estará disponible exclusivamente en eudeba.com.ar y ofrecerá tres segmentos de precios: $3.000, $5.000 y $9.900. Además, en compras iguales o superiores a $30.000, la editorial brindará envío gratis a todo el país.
Los usuarios podrán pagar con todos los medios de pago y acceder a 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito. La propuesta es por tiempo limitado.
La feria incluye títulos de diversas colecciones de Eudeba, entre ellas:
- Serie de los Dos Siglos
- ¿Querés Saber?
- Cuentos del Chiribitil
- Para Animarse a Leer
- Ciencia Joven
- Proteatro
- Colección Reservada del Museo del Fin del Mundo
- Libros del Rojas
Entre los más de 350 libros disponibles se destacan obras como:
- Motores, Autos y Sueños, autobiografía de Oreste Berta
- La República, de Platón
- Historia de la Medicina Argentina, de Federico Pérgola
- Facundo, de Domingo F. Sarmiento
- Los ferrocarriles en Argentina, de Roccatagliata
- Los viajes del Beagle, de Charles Darwin
- Eva Duarte, más allá de tanta pena, de César Maranghello
- Perón o muerte, de Sigal y Verón
- Fedón, de Platón
- El clásico Nunca Más
Con esta iniciativa, Eudeba reafirma su compromiso de acercar libros de calidad a precios accesibles para fomentar la lectura en todo el país. La Gran Barata – Feria de Saldos 2025 estará disponible únicamente en el sitio oficial de Eudeba.
