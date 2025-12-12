ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Comenzó la Feria de Saldos Online de Eudeba: precios bajos, cuotas y títulos imperdibles

La editorial Eudeba inició una feria online con más de 350 títulos a precios rebajados, tres rangos de oferta y envíos bonificados. Una oportunidad limitada para acceder a libros clásicos y contemporáneos con facilidades de pago.

Redacción

Por Redacción

Feria de Saldos Online de Eudeba.

Eudeba lanzó su “Gran Barata – Feria de Saldos Online 2025” desde el 12 de diciembre, con más de 350 títulos de su catálogo editorial a precios especiales y envíos bonificados. Los detalles en esta nota.

Comenzó la Feria de Saldos Online de Eudeba

La promoción estará disponible exclusivamente en eudeba.com.ar y ofrecerá tres segmentos de precios: $3.000, $5.000 y $9.900. Además, en compras iguales o superiores a $30.000, la editorial brindará envío gratis a todo el país.

Los usuarios podrán pagar con todos los medios de pago y acceder a 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito. La propuesta es por tiempo limitado.

La feria incluye títulos de diversas colecciones de Eudeba, entre ellas:

  • Serie de los Dos Siglos
  • ¿Querés Saber?
  • Cuentos del Chiribitil
  • Para Animarse a Leer
  • Ciencia Joven
  • Proteatro
  • Colección Reservada del Museo del Fin del Mundo
  • Libros del Rojas

Entre los más de 350 libros disponibles se destacan obras como:

  • Motores, Autos y Sueños, autobiografía de Oreste Berta
  • La República, de Platón
  • Historia de la Medicina Argentina, de Federico Pérgola
  • Facundo, de Domingo F. Sarmiento
  • Los ferrocarriles en Argentina, de Roccatagliata
  • Los viajes del Beagle, de Charles Darwin
  • Eva Duarte, más allá de tanta pena, de César Maranghello
  • Perón o muerte, de Sigal y Verón
  • Fedón, de Platón
  • El clásico Nunca Más

Con esta iniciativa, Eudeba reafirma su compromiso de acercar libros de calidad a precios accesibles para fomentar la lectura en todo el país. La Gran Barata – Feria de Saldos 2025 estará disponible únicamente en el sitio oficial de Eudeba.


Temas

Libros

