Comenzó la Feria de Saldos Online de Eudeba: precios bajos, cuotas y títulos imperdibles

Eudeba lanzó su “Gran Barata – Feria de Saldos Online 2025” desde el 12 de diciembre, con más de 350 títulos de su catálogo editorial a precios especiales y envíos bonificados. Los detalles en esta nota.

Comenzó la Feria de Saldos Online de Eudeba

La promoción estará disponible exclusivamente en eudeba.com.ar y ofrecerá tres segmentos de precios: $3.000, $5.000 y $9.900. Además, en compras iguales o superiores a $30.000, la editorial brindará envío gratis a todo el país.

Los usuarios podrán pagar con todos los medios de pago y acceder a 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito. La propuesta es por tiempo limitado.

La feria incluye títulos de diversas colecciones de Eudeba, entre ellas:

Serie de los Dos Siglos

¿Querés Saber?

Cuentos del Chiribitil

Para Animarse a Leer

Ciencia Joven

Proteatro

Colección Reservada del Museo del Fin del Mundo

Libros del Rojas

Entre los más de 350 libros disponibles se destacan obras como:

Motores, Autos y Sueños, autobiografía de Oreste Berta

La República, de Platón

Historia de la Medicina Argentina, de Federico Pérgola

Facundo, de Domingo F. Sarmiento

Los ferrocarriles en Argentina, de Roccatagliata

Los viajes del Beagle, de Charles Darwin

Eva Duarte, más allá de tanta pena, de César Maranghello

Perón o muerte, de Sigal y Verón

Fedón, de Platón

El clásico Nunca Más

Con esta iniciativa, Eudeba reafirma su compromiso de acercar libros de calidad a precios accesibles para fomentar la lectura en todo el país. La Gran Barata – Feria de Saldos 2025 estará disponible únicamente en el sitio oficial de Eudeba.