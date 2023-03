Comienzan los cursos de oficios para jóvenes mujeres en Cipolletti

Este viernes abrirán las inscripciones para los cursos de oficios destinados a mujeres de 18 a 32 años en Cipolletti. Las inscripciones estarán habilitadas de 14 a 17. Explicaron que las clases serán presenciales y gratuitas, aunque los cupos son limitados.

Las inscripciones se llevarán a cabo en las instalaciones del Hospital Viejo ubicado en Fernández Oro 770. Entre los diferentes cursos se podrán anotar en construcción en seco, electricidad domiciliaria, soldadura, refrigeración, fotografía y lencería.

El director de Juventudes del gobierno de la ciudad, Ariel Demis, aseguró que dentro de dos semanas se sumarán los cursos de carpintería y gastronomía para ambos sexos. Mientras que «dentro de dos meses, cuando finalice la cursada, se retomarán todas las propuestas para ambos sexos”, confirmó.



Estos son los cursos para mujeres que estarán disponibles a partir del viernes:

Electricidad Domiciliaria:

Martes y jueves 14 a 17 en el ex Corpofrut ubicado en Primera Junta y Castello.

Miércoles y viernes de 14 a 17 en CPC Anai Mapu ubicado en Pastor Bowdler 2377.

Soldadura:

Miércoles y viernes de 15 a 18 en ex Corpofrut ubicado en Primera Junta y Castello.

Lunes y jueves de 14 a 17 también en ex Corpofrut.



Fotografía:

Lunes 15 a 18 y jueves 17 a 20 en barrio Del Trabajo en Alberti 176.

Miércoles de 17 a 20 en Hospital viejo ubicado en Fernández Oro 770.



Lencería:

Martes y Jueves 16 a 19 en CIC ubicado en Nahuel Huapi y Felix Salomano.

Viernes 16 a 19 en el salón Pichi Nahuel ubicado en América y Pasaje Los Inmigrantes.



Refrigeración:

Martes y jueves 17 a 20 en el SUM del Hospital Viejo ubicado en Fernández Oro 770.

Miércoles y viernes 17 a 20 en ex Corpofrut ubicado Primera Junta y Castello.

Para realizar consultas se pueden contactar escribir al correo electrónico areajuventudes@gmail.com o comunicarse al 299-4832565.