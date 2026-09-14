Cómo es el «China Zorrilla» del Río de la Plata, el buque 100% eléctrico más grande del mundo que unirá Buenos Aires y Uruguay

El transporte fluvial entre Argentina y Uruguay está a punto de dar el salto tecnológico y ambiental más importante de su historia. A partir de mediados de octubre, el imponente «China Zorrilla» comenzará a surcar el Río de la Plata, consolidándose como el ferry 100% eléctrico más grande del mundo en entrar en operación comercial para la compañía Buquebus.

El proyecto, que comenzó a gestarse poco después de la pandemia, exigió la construcción del casco con aluminio naval de alta resistencia en el astillero Incat Tasmania, en Australia. Desde allí, el barco completó un viaje transoceánico de más de 15.000 kilómetros a bordo de un buque transportador de tipo heavy-lift hasta llegar a Sudamérica.

La botadura oficial y el último paso antes de su bautismo operativo se concretaron este fin de semana en el muelle uruguayo de Nueva Palmira. Según detalló el diario Clarín, la maniobra de inmersión parcial permitió que el ferry volviera a flotar por sus propios medios ante la mirada de autoridades, para luego ser escoltado por dos remolcadores hacia Colonia del Sacramento.

Un gigante sustentable: capacidad y experiencia a bordo del «China Zorrilla»

La megainversión no solo busca eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero y las vibraciones marinas, sino redefinir por completo el confort de los viajeros. Hasta hoy, el buque insignia de la empresa era el «Papa Francisco» (impulsado por GNL), pero el «China Zorrilla» duplica su capacidad.

Dimensiones y peso: mide 130 metros de largo por 32 de ancho. Su construcción en aluminio naval de alta resistencia le permite ser más liviano que otros buques de su tamaño.

mide 130 metros de largo por 32 de ancho. Su construcción en aluminio naval de alta resistencia le permite ser más liviano que otros buques de su tamaño. Volumen de traslado: tiene capacidad para transportar a 2.100 pasajeros por viaje y bodegas preparadas para alojar 225 vehículos .

tiene capacidad para transportar a por viaje y bodegas preparadas para alojar . Servicios premium: ofrece 3.000 m² de áreas de recreación distribuidas en tres clases (Primera, Business y Turista), dos ascensores, internet satelital de alta velocidad y una tripulación de 150 personas.

ofrece 3.000 m² de áreas de recreación distribuidas en tres clases (Primera, Business y Turista), dos ascensores, internet satelital de alta velocidad y una tripulación de 150 personas. Compras y gastronomía: un colosal free-shop de 2.300 m² se perfila como uno de los mayores atractivos comerciales a bordo, complementado con espacios gastronómicos variados.

El desafío energético: un enchufe millonario en cada orilla del Río de la Plata

Operar un monstruo de estas características exigió rediseñar la infraestructura portuaria. El buque cuenta con un sistema de baterías de alta capacidad (más de 40 MWh) que alimenta ocho motores eléctricos con propulsión a chorro de agua.

Para garantizar su recarga rápida, se instalaron estaciones eléctricas de alta potencia: UTE se hizo cargo de la infraestructura en Colonia y Edesur abastecerá la terminal de Puerto Madero. Todo el ecosistema, sumado a la ampliación de los puertos y el costo del barco, demandó una inversión cercana a los 300 millones de dólares.

«Yo quisiera que sea todo eléctrico para no emitir. Pero lleva su tiempo, su costo. Este barco es mucho más costoso que otros», explicó Juan Carlos López Mena, titular de la compañía naviera, quien apuesta a que la reducción absoluta del ruido permita a los pasajeros conectar con el paisaje desde una contemplación total.