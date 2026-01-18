Cómo piensa Josefina Codermatz, la ministra más joven de Rolando Figueroa: «No tenía contacto con la política»

Con 31 años, Josefina Codermatz aparece como la ministra más joven del gabinete de Rolando Figueroa. Su nombramiento se dio durante el último gran recambio de funcionarios que inició el gobernador de Neuquén, precisamente, para conducir la cartera encargada de Juventud. El ministerio también abarca a Deportes y Cultura, áreas que ve como una oportunidad «para realizar mesas de trabajo articuladas».

Entrevistada por Diario RÍO NEGRO, la flamante funcionaria, quien se recibió como contadora y licenciada en administración y sistemas, relató su llegada al Gobierno y afirmó que hasta su incorporación a esta gestión provincial «no había tenido contacto con la política«. Sobre su nuevo rol, adelantó que buscará llevar adelante un «ministerio transversal», que «esté cerca de la gente», detecte «nuevos liderazgos» y cambie la percepción que tienen los más jóvenes sobre el Estado.

La elección de Rolando Figueroa y los primeros pasos

P: ¿Cómo era tu relación con la política antes de ser funcionaria?

R: No había tenido contacto con la política. Siempre trabajé en el sector privado, tanto en Buenos Aires como en Neuquén, hasta que me convocó el gobernador para trabajar en el Iadep. De alguna manera fue una buena entrada al Estado, porque se trata de un organismo que es una especie de híbrido entre lo público y lo privado.

P: ¿Por qué crees que te eligió Rolando Figueroa para este ministerio?

R: Creo que para darle protagonismo a la juventud, yo tengo 31 años por ejemplo. Me parece, además, que un contador sabe de gestión y puede adaptarse a distintos ámbitos de trabajo. A mi la parte social siempre me gustó y creo que el gobernador me eligió porque confió en mí, en mi juventud y en mi capacidad de trabajo, que, humildad aparte, me parece que pude demostrar en el Iadep. Obviamente también con el equipo que me acompañaba.

P: Antes de tu nombramiento se anticipó que este iba a ser un ministerio de «mucha acción». ¿Qué quería decir eso?

R: Bueno la juventud está en constante movimiento, hay jóvenes de todo tipo, los que estudian, los que trabajan, los que hacen deportes o forman parte de actividades culturales. Todos tienen requerimientos diferentes y creo que hay que apuntar a nivelar las juventudes. Vamos a ser un ministerio transversal también hacia adentro, porque todos los ministerios tienen políticas que atraviesan a las juventudes y debemos ser un puente entre los chicos y el Gobierno.

P: Además de la juventud también está deportes y cultura. ¿Cómo se combinan?

R: Lo veo como una oportunidad de hacer mesas de trabajo articuladas. La juventud hace deportes y hace cultura, más allá de que esas dos áreas también tienen necesidades con otras edades. Tenemos que hacerle llegar a los jóvenes las políticas públicas que está implementando el Gobierno y también escucharlos y crear políticas públicas con base en esas necesidades.

Juventud: el diagnóstico oficial

P: Las realidades también varían de acuerdo a la zona que se mire. ¿Cómo será el trabajo hacia el interior de la provincia?

R: Hay que planificar con el secretario del Interior, los delegados regionales y los intendentes; no es lo mismo un chico del norte con las posibilidades que tiene que un chico de la capital. Vamos a ser versátiles para ver lo que sucede en cada parte de la provincia. Queremos que aquel que no tenga acceso al estudio, pueda tener una beca. Lo mismo con las actividades culturales.

P: ¿Qué diagnóstico tiene el Gobierno de la juventud de Neuquén?

R: La juventud es muy diversa, pero creo que lo que resalta es que está cansada de la política anticuada y antigua, descree de ella. Por eso lo que debemos buscar es que ellos confíen en nosotros, en nuestro proyecto, porque tenemos un montón de programar para poder acompañarlos

P: Pensando especialmente en Vaca Muerta, ¿qué puede hacer este ministerio en materia de inserción laboral?

R: El trabajo tiene que ser una de las prioridades. Por ejemplo, tenemos que saber qué necesitan las operadoras en cuanto a tecnicaturas y servicios para que nosotros, como Estado, podamos hacer de puente y formar a esos jóvenes. Hay diferentes instituciones y organismos que acompañan, como la Universidad del Comahue. Pero el Gobierno tiene que ser un nexo entre el público y el privado para que los neuquinos sean quienes ocupen esos cargos en las operadoras y no tengan que venir tanta gente de afuera.

Obras, clubes y leyes

P: ¿Qué obras están en carpeta?

R: Estamos trabajando mucho con el ministerio de Infraestructura que conduce Tanya Bertoldi. Se están haciendo un monto de gimnasios y polideportivos a lo largo de la provincia. Son espacios a los que les dicen SAF y sirven no solo para el deporte sino también para la cultura. Hay localidades que habían quedado rezagadas, donde hacía muchos años que no había ninguna inversión. El Estado tiene que acompañar con infraestructura a la altura.

La funcionaria promete un ministerio «transversal» al Gobierno. Foto: Florencia Salto.

P: ¿Cuál va a ser la relación con los clubes?

R: Todos los días tenemos contacto con clubes. Tenemos el programa de clubes sociales que les ha dado aportes a 92 clubes y este año seguimos con la segunda etapa de aportes no reintegrables. Es ahí donde se contiene a los jóvenes, donde el deporte brinda disciplina y responsabilidad. Nos estamos sentando con los presidentes de los clubes para ver qué se puede hacer.

P: ¿Y cuál es la demanda que mas se repite?

R: Tienen diferentes problemáticas, no es lo mismo el club Pacífico que el Neuquén rugby, por mencionar dos casos. Una de las cosas que nos han transmitido en general es que falta gente con ganas de trabajar en los clubes. Siempre son los mismos, dos o tres que llevan todo adelante, y nosotros como Estado tenemos que contener a esa gente. Los dirigentes nos plantean en muchos casos que los consumos problemáticos son parte de su diaria, por lo que nosotros tenemos que sostener esa contención.

P: ¿Se está pensando en presentar algún proyecto de ley desde el área?

R: La ley de Juventudes (3345) arranca a los 18 años y va hasta los 35, sería interesante bajar un poco la edad a partir de los 16 para poder meternos en las escuelas y acompañar a los jóvenes que están terminando la instancia escolar con orientación vocacional. Ya hay un programa que se llama «Proyecta tu Vida» que sirve para orientar a los jóvenes, que a esa edad por ahí les cuesta proyectar. Igualmente hay varias leyes que ya hemos detectado que quedaron muy obsoletas. Estamos anotando cuáles pueden ser modificadas y empezando a trabajar.

El rol político: «Hay que detectar a los líderes jóvenes»

P: ¿Juventud tendrá también una proyección política?

R: El gobernador siempre dice que hay que formar a las generaciones que vienen, esa es una de las apuestas al lanzar este ministerio. Hay muchos jóvenes que están interesados en política y en la militancia; es una oportunidad para mostrarles su mejor cara. El Estado es el único lugar donde se pueden generar grandes cambios, así que tenemos que acompañar y detectar quiénes son esos líderes por región, por localidad, para que puedan animarse a militar y a traer proyectos. También somos varios los jóvenes en el Gobierno con rangos de decisión, mi caso es uno más. Creo que podemos traer aire fresco, obviamente sin desmerecer y valorando el camino que ya recorrieron otros.

P: Neuquén viene votando antes y parece probable que hacia mitad de año estemos de nuevo en campaña, ¿cuál crees que será tu rol?

R: El gobernador siempre plantea estar cerca de la gente y la campaña tiene que hacer foco en eso. Hay que ser uno más, desde este ministerio rompiendo un poco los esquemas siendo menos formales. Capaz uno ve al Estado como un organismo burocrático y lo que venimos a proponer es otra cosa. Tenemos que ver qué podemos hacer para estar a la altura y es necesario estar ahí, ser uno más. A mi no me gusta esa denominación de «la ministra» o el rol de lejanía.

P: ¿Cómo siguen las becas Gregorio Álvarez

R: Las becas son el programa mas importante de su estilo en Latinoamérica. Estuvimos terminando con las reinscripciones el 9 de enero mientras colaborábamos con la difusión con un stand en el Paseo de la Costa. El 10 de febrero arrancan las inscripciones nuevas. Seguramente estaremos nuevamente con un stand difundiendo y promoviendo para hacer llegar este programa a la gente.

P: ¿Podrías mencionar tres referentes políticos?

R: Te voy a decir de Neuquén, porque es la provincia donde estamos y para la que gestionamos. Rolando Figueroa, Leticia Esteves y Julieta Corroza.