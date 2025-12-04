Rolando Figueroa presentó el nuevo gabinete: los nombres que se incorporan y los que cambian de rol

El gobernador Rolando Figueroa formalizó este jueves el gabinete que lo acompañará en la segunda etapa de su mandato con la llegada de nuevas figuras y otras que cambian de roles. En el acto que se realizó desde las 13 en el Auditorio de Casa de Gobierno juraron las nuevas ministras Josefina Codermatz y Tanya Bertoldi, y también se revelaron los nombres de ocho secretarios y tres subsecretarios provinciales.

El gabinete provincial pasó de tener 12 ministerios a tener 11, con la eliminación de Planificación, Innovación y Modernización, que no llegó a cumplir un año de funcionamiento.

Figueroa encabezó el acto de jura tras un minuto de silencio que se realizó por la muerte del kinesiólogo del hospital Bouquet Roldán, Luis Marchisio, esposo de la actual secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna. El gobernador dijo que evaluaron suspender la actividad, pero la médica pidió «especialmente» que la jura se realizara como estaba prevista.

Luego, Figueroa anunció que había aceptado la renuncia de la ministra Julieta Corroza, quien a partir del 10 de diciembre asumirá el cargo de senadora nacional.

Su ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres también se disolvió y varias de sus funciones quedaron concentradas en la flamante cartera de Juventud, Deportes y Cultura, a cargo de Josefina Codermatz. La dirigente de 31 años, quien se desempeñaba como titular del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep) fue la primera en jurar hoy.

Luego fue el turno de Tanya Bertoldi, a quien el gobernador le tomó juramento como nueva ministra de Infraestructura. Ese área, clave para el plan de obra pública que viene desplegando el gobierno, estaba vacante desde enero y la tenía a cargo Guillermo Koenig, titular de Economía.

Las nuevas secretarías

Josefina Codermatz es la nueva ministra de Juventud, Deportes y Cultura. Foto: Cecilia Maletti.

Figueroa también le tomó juramento a ocho nuevos secretarios y secretarias que estarán debajo de los ministerios de Gabinete, de Juventud, Deportes y Cultura, de Trabajo y Desarrollo Humano, y de Infraestructura.

Gustavo Coatz : secretario del Interior

: secretario del Interior Rubén Etcheverry: secretario de Estado de Copade

secretario de Estado de Copade Lorena Barabini : secretaria de Mujeres y Diversidad

: secretaria de Mujeres y Diversidad María Fernanda Villone: secretaria de Deportes y Cultura

secretaria de Deportes y Cultura Pablo Castillo: secretario de Trabajo

secretario de Trabajo Miryan Abojer: secretaria de Desarrollo Humano

secretaria de Desarrollo Humano María Eugenia Ferraresso: secretaria de Obras Públicas

secretaria de Obras Públicas Ana Servidio: secretaria de Vivienda y Hábitat

Sorpresas en las terceras líneas

Rolando Figueroa con equipo completo para llegar al 2027. Foto: Cecilia Maletti.

La nueva estructura de Rolando Figueroa subió de rango e incorporó a varios referentes del peronismo que está dentro de La Neuquinidad, en una señal hacia el PJ duro que viene de enfrentar un duro golpe en las legislativas nacionales de octubre.

Además del ascenso de Tanya Bertoldi como ministra y de Lorena Barabini a secretaria, ubicó a otros referentes en subsecretarías y organismos clave.

Joaquín Perrén fue designado secretario ejecutivo permanente de Anide y Carlos Alberto «Beto» Vivero, otrora parrillista, también se sumó al gabinete con un cargo de subsecretario de Atención Ciudadana.

Por otro lado, otra sorpresa de la asunción fue la de Karina Montecinos, referente de la Coalición Cívica-ARI, como subsecretaria de Mujeres y Diversidad. Y el dirigente del PRO y muy cercano a Leticia Esteves, Juan Manuel Morales, asumió como subsecretario de Industria y Modernización. Se trata de un cambio de rol, ya que se venía desempeñando en el área de Planificación.

En tanto Natalia Fenizi será reemplazada por Barabini en la secretaría que conducía y pasará a ocupar la subsecretaría de Derechos Humanos.