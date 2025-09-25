Cómo serán las escenas de los primeros capítulos de la serie «Gordon» de Netflix en Bariloche

De repente, los inspectores de tránsito procedieron a cortar las calles próximas al Centro Cívico en Bariloche. La presencia de cámaras, equipos de sonido, más de 150 personas y unos 20 autos antiguos en torno a la plaza central llamaron la atención de los barilochenses y los turistas que transitaban por la zona. Durante varias horas, el centro icónico de la ciudad se transformó en un set de grabación.

Este miércoles comenzaron los ensayos de la miniserie basado en el libro «Gordon», del periodista e historiador Marcelo Larraquy, sobre Aníbal Gordon, vinculado a la organización Triple A y al centro clandestino de detención Automotores Orletti en el barrio de Floresta, en Buenos Aires, durante la última dictadura militar.

La primera jornada, el ensayo tomó 8 horas aunque las jornadas de rodaje en Bariloche -que se extenderán hasta el próximo lunes- están estipuladas en 10.45 horas.

El rodaje comenzó en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva

La miniserie de ocho capítulos que se transmitirá a través de Netflix comienza con el llamado «robo del siglo» en Bariloche en febrero de 1971, cuando un grupo de delincuentes, liderados por Gordon, llevó adelante un atraco en el Banco Provincia de Río Negro. La banda se alzó con más de 80 millones de pesos y logró fugarse en una avioneta. Aunque fueron detenidos, el caso nunca prosperó.

«La serie abre con esta situación en Bariloche. Es motivador porque los primeros capítulos son los que más se ven. Por ahora el nombre de la serie es ‘Gordon’ aunque esto podría modificarse a último momento», indicaron fuentes allegadas a la filmación.

El actor Rodrigo de la Serna interpreta el papel de Gordon. La serie cuenta además con las actuaciones de Matías Recalt, Camila Peralta y Matías Mayer.

Rodrigo de la Serna protagoniza Gordon, la seria de Netflix. Foyo: Chino Leiva

Para la filmación en Bariloche la tarea más compleja fue «ambientar el Centro Cívico a los años 70«. Si bien el asalto fue perpetrado en el banco que estaba ubicado en Mitre al 500, donde actualmente funciona la Secretaría de Economía, se decidió recrear esa escena en el edificio del Municipio, específicamente en la sala de prensa, lo que requirió la autorización del intendente Walter Cortez.

Se hizo una reproducción del cartel del banco en aquel entonces que fue colocado en la entrada de la Municipalidad.

«¿Por qué en el Centro Cívico? Porque es el lugar icónico de Bariloche que va a ser reconocido en todo el mundo. Fue una solución creativa que se le ocurrió a Pablo Trapero (cineasta). Es interesante y desafiante: es como filmar en París en la Torre Eiffel«, indicaron.

La miniserie incluye el rodaje en Playa Centenario, al este de Bariloche, y en el hotel céntrico Tres Reyes -donde los delincuentes buscan al gerente del banco para abrir la caja fuerte-. Los productores también buscan una casa con costa de lago que aún no está definida. Y se filmará en un campo de Ñirihuau. «Todo está recreado en los años 70: la vestimenta, los autos de época; de hecho, hay un Chevrolet 400», dicen.

El rodaje se llevará a cabo en Bariloche hasta el lunes. Foto: Marcelo Martínez

Unas 100 personas, entre actores y técnicos, llegaron desde Buenos Aires. En Bariloche se contrataron 200 extras, de los cuales muchos son estudiantes avanzados de la carrera Audiovisual de la Universidad Nacional de Río Negro.

La miniserie está dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrick y, producida por Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio Producciones). En Bariloche, se sumó Me Mata Producciones que trabajó también en la serie Atrapados, protagonizada por Soledad Villamil y Juan Minujín.