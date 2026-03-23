¿Cómo sigue el feriado en el Alto Valle? Máximas de 22ºC y vientos fuertes para el cierre del fin de semana largo

El fin de semana largo comenzó a despedirse del calor y le abre la puerta a un escenario puramente otoñal. Para quienes aprovecharon los primeros días de descanso, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) trae noticias de abrigo y viento: el Alto Valle enfrentará jornadas frescas y ventosas que marcarán el cierre del feriado.

Este lunes 23 de marzo, el ambiente se sentirá notablemente más frío que los días previos. Con una mínima de apenas 7°C y una máxima que no superará los 22°C, el cielo mayormente nublado dominará la escena, restándole fuerza al sol en todas las ciudades valletanas.

El cronograma del feriado: viento y descenso térmico

Si tenés planes para el cierre del descanso, prestá atención a cómo evolucionará el tiempo:

Lunes 23 (Feriado puente): será un día gris y ventoso. Se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la mañana y la tarde. Es una jornada ideal para actividades bajo techo, ya que el viento y la nubosidad bajarán la sensación térmica.

será un día gris y ventoso. Se esperan ráfagas de entre durante la mañana y la tarde. Es una jornada ideal para actividades bajo techo, ya que el viento y la nubosidad bajarán la sensación térmica. Martes 24 (Día de la Memoria): el feriado nacional será el día más frío de la serie. La máxima caerá hasta los 19°C y, aunque el cielo estará más despejado, el viento soplará con mayor intensidad. Las ráfagas de 50 km/h se sentirán con fuerza especialmente en la mañana y la noche.

el feriado nacional será el día más frío de la serie. La máxima caerá hasta los y, aunque el cielo estará más despejado, el viento soplará con mayor intensidad. Las ráfagas de se sentirán con fuerza especialmente en la mañana y la noche. Miércoles 25 (Regreso a la rutina): el alivio llegará recién a mitad de semana. Con el fin del fin de semana largo, el viento disminuirá considerablemente (máximas de 22 km/h) y la máxima se estabilizará en los 20°C bajo un sol más presente.

Pronosticaron un lunes con lluvias en la cordillera

Para este lunes 23 en Bariloche se pronosticó una jornada con «lluvias débiles y dispersas», con una máxima de 6°C y viento desde el noroeste a 30 km/h, con ráfagas de casi 70 km/h. Por la noche no se esperan diferencias térmicas, mientras que el viento surcará desde el oeste a un poco más de 20 km/h, pero con ráfagas superiores a los 60 km/h.

Del lado neuquino, en San Martín de los Andes pronosticaron un lunes «inestable», con una máxima de 4°C, y una leve brisa desde el oeste. Por la noche anticiparon «lluvias débiles y dispersas», mientras que la temperatura descenderá a 2°C, acompañado por ráfagas de viento de casi 50 km/h.