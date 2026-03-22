Qué se espera para el primer lunes otoñal en Neuquén y Río Negro: en dónde pronosticaron lluvias
Qué dice el pronóstico del tiempo para este 23 de marzo en el Alto Valle, cordillera y costa atlántica.
Empezó el otoño este fin de semana y trajo un repentino descenso de la temperatura acompañado por viento y lluvias. Para este lunes 23 de marzo si bien se aguarda una jornada más templada, se pronosticó lluvias en un sector de Neuquén y Río Negro.
Según anticipó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para mañana en Neuquén capital y Cipolletti se espera una máxima de 24°C, en un día mayormente despejado, pero acompañado por viento desde el oeste con ráfagas de hasta 50 km/h.
Por la noche, la mínima será de 11°C, mientras que el viento continuará con la misma intensidad, aproximadamente.
Por su parte, en General Roca y alrededores, AIC también anticipó un lunes templado y soleado que estará marcado por el viento desde el oeste.
Por la noche, la mínima llegará a los 9°C, mientras que el viento desde el oeste contará con ráfagas de casi 60 km/h.
Pronosticaron un lunes con lluvias en la cordillera
Para este lunes 23 en Bariloche se pronosticó una jornada con «lluvias débiles y dispersas», con una máxima de 6°C y viento desde el noroeste a 30 km/h, con ráfagas de casi 70 km/h.
Por la noche no se esperan diferencias térmicas, mientras que el viento surcará desde el oeste a un poco más de 20 km/h, pero con ráfagas superiores a los 60 km/h.
Del lado neuquino, en San Martín de los Andes pronosticaron un lunes «inestable», con una máxima de 4°C, y una leve brisa desde el oeste.
Por la noche anticiparon «lluvias débiles y dispersas», mientras que la temperatura descenderá a 2°C, acompañado por ráfagas de viento de casi 50 km/h.
Qué pasa en la costa atlántica este lunes
En Viedma se aproxima un lunes tempado, con una máxima de 20°C, y un cielo mayormente despejado, acompañado por una leve brisa desde el oeste.
Por la noche la temperatura será de 11°C, mientras que el viento oscilará desde el noroeste a casi 30 km/h, con ráfagas superiores a los 50 km/h.
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