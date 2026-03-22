Rescate en Neuquén: remaban en tablas SUP, el viento los complicó y terminaron colgados de una rama

Dos vecinos que remaban sobre tablas de Stand Up Paddle tuvieron complicaciones por el viento y la correntada y terminaron colgadas de una rama. En el cierre de la temporada de verano, los guardavidas tuvieron una rápida actuación en el balneario Falher.

Según informaron las autoridades del municipio de Neuquén, el hecho ocurrió este sábado 21 de marzo, en una jornada que no era recomendable salir a remar por las condiciones meteorológicas.

Así fue el rescate de dos remistas en un balneario de Neuquén

Allí, bañistas advirtieron a dos personas a bordo de una tabla con dificultades para remar sobre el río Limay.

En un determinado momento, por la combinación de la correntada y las ráfagas de viento, se dieron vuelta y quedaron enganchados de unas ramas, bajo unos árboles de muy difícil acceso.

Inmediatamente, acudieron al rescate guardavidas del equipo Náutico, con asistencia del puesto canoa del Balneario Albino Cotro, quienes pusieron a salvo a los dos hombres.

En redes sociales, los rescatados agradecieron el accionar de los bañistas, mientras que desde el municipio alertaron a los vecinos sobre las consecuencias de navegar en días con malas condiciones meteorológicas y destacaron el operativo en los balnearios, que continuará hasta el 31 de marzo: «Sin ellos hubiera sido de altísimo riesgo».