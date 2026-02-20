Con la bendición de los frutos, Roca ya vive la Fiesta Nacional de la Manzana 2026

Con un emotivo agradecimiento a la tierra y al trabajo de los productores, se realizó este viernes la tradicional bendición de los frutos, dejando oficialmente inaugurada la Fiesta Nacional de la Manzana 2026.

La ceremonia, que combina el fervor religioso con el espíritu productivo del Alto Valle, dio paso a las tres jornadas de festejos en el predio de General Roca.

La intendenta María Emilia Soria presidió el acto y estuvo acompañada por una nutrida delegación de autoridades. En el palco oficial se hicieron presentes los senadores nacionales Ana Marks y Martín Soria, junto al diputado nacional Luciano Mango.

El rito de la bendición

El rito católico fue encabezado por el Padre Oscar Miñarro, Administrador Apostólico de la Diócesis del Alto Valle, quien estuvo acompañado por el Pastor Victor Flores, Integrante del Concejo interrligioso. Ambos unieron sus voces para pedir por una cosecha próspera y por el bienestar de las familias frutícolas.

Tras el acto formal, las autoridades realizaron el tradicional recorrido por el predio, visitando los stands institucionales y el patio de comidas, donde ya se percibe el clima de celebración que caracteriza a esta edición 2026.

Foto: Alejandro Carnevale

María Emilia Soria en la Manzana 2026: reconocimiento al sector productivo

Tras la bendición de los frutos, la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, brindó su discurso inaugural de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026. En sus palabras, la jefa comunal puso el foco en el valor del esfuerzodel sector productivo de la región.



Soria inició su alocución rindiendo homenaje a los pioneros y a quienes hoy sostienen la actividad. «Esa fuerza, esa resistencia, esa idea de innovar, la encontramos hoy también en toda la cadena productiva», afirmó.

La intendenta pidió un reconocimiento especial para todos los eslabones del sector: «Este aplauso es para los productores, los empresarios, los chacareros, los trabajadores, los que podan y el compañero del empaque, que le ponen el pecho día a día a la producción».

Foto: Alejandro Carnevale

Asimismo, agradeció el acompañamiento de los sponsors que hacen posible el financiamiento de la fiesta.

En otro tramo de su discurso, la mandataria local se refirió a los desafíos que enfrenta la actividad de cara a la nueva temporada. Mencionó que el aumento de tarifas impacta directamente en la necesidad de energía para conservar la producción y ampliar la ventana comercial.

Finalmente, la intendenta auguró una buena temporada para el sector y dio por iniciadas formalmente las actividades en el predio, que durante todo el fin de semana recibirá a miles de visitantes de toda la región.

Presencia de autoridades y apoyo regional

El inicio de la fiesta contó con un fuerte respaldo institucional de legisladores e intendentes de toda la zona. Entre los presentes estuvieron los legisladores provinciales José Luis Berros, Leandro García, Luis Ivancich, Luciano Delgado Sempé, Magdalena Odarda, Juan Martín y Claudio Doctorovich.

El sector productivo estuvo representado por el secretario de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández, quien acompañó el rito tradicional. También participaron intendentes de diversas localidades del Valle, como Juan Garabito (General Godoy) y Claudia Montanaro (Cervantes), además de concejales de la ciudad anfitriona.