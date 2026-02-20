Cuánto sale comer y tomar en la Fiesta de la Manzana 2026: la guía de precios y combos en los foodtrucks
El patio gastronómico ya está en marcha en la Fiesta de la Manzana 2026 en Roca. Desde el clásico choripán hasta bondiola y opciones para compartir, repasamos los valores de la primera jornada.
Con la apertura del predio y el inicio de los shows, el patio de comidas de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 en Roca comenzó a recibir a los primeros visitantes.
Este año, la oferta de los foodtrucks es variada, con opciones que van desde los clásicos de parrilla hasta combos pensados para el bolsillo de la familia.
Para quienes planean su visita este viernes, sábado o domingo, estos son los precios de referencia para cenar en el predio.
Los clásicos de la parrilla
La oferta de carnes sigue siendo la más buscada por el público manzanero. Los precios base en la mayoría de los puestos son:
- Choripán: $8.000
- Sándwich de Bondiola: $18.000
- Sándwich de Vacío: $18.000
- Hamburguesa: $15.000
Papas fritas y snacks
Una opción ideal para los más chicos o para «picar» mientras se recorren los stands:
- Cono de papas fritas: $10.000
- Bandeja de papas (más abundante): $18.000
Combos: la opción para ahorrar
Varios puestos ofrecen promociones que incluyen bebida, lo que permite abaratar el costo final de la cena:
- Cono de papas + bebida: $14.000
- Seis tequeños + bebida: $20.000
Lo que tenés que saber antes de ir
El patio gastronómico está ubicado en el sector habitual del predio y cuenta con una amplia variedad de bebidas con y sin alcohol. Se recomienda a los asistentes consultar los medios de pago en cada carro, ya que si bien la mayoría acepta transferencias y tarjetas, la señal de internet puede presentar intermitencias debido a la masividad del evento.
