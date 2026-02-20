Cuánto sale comer y tomar en la Fiesta de la Manzana 2026: la guía de precios y combos en los foodtrucks

Con la apertura del predio y el inicio de los shows, el patio de comidas de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 en Roca comenzó a recibir a los primeros visitantes.

Este año, la oferta de los foodtrucks es variada, con opciones que van desde los clásicos de parrilla hasta combos pensados para el bolsillo de la familia.

Para quienes planean su visita este viernes, sábado o domingo, estos son los precios de referencia para cenar en el predio.

Los clásicos de la parrilla

La oferta de carnes sigue siendo la más buscada por el público manzanero. Los precios base en la mayoría de los puestos son:

Choripán: $8.000

$8.000 Sándwich de Bondiola: $18.000

$18.000 Sándwich de Vacío: $18.000

$18.000 Hamburguesa: $15.000

Papas fritas y snacks

Una opción ideal para los más chicos o para «picar» mientras se recorren los stands:

Cono de papas fritas: $10.000

$10.000 Bandeja de papas (más abundante): $18.000

Combos: la opción para ahorrar

Varios puestos ofrecen promociones que incluyen bebida, lo que permite abaratar el costo final de la cena:

Cono de papas + bebida: $14.000

$14.000 Seis tequeños + bebida: $20.000

Lo que tenés que saber antes de ir

El patio gastronómico está ubicado en el sector habitual del predio y cuenta con una amplia variedad de bebidas con y sin alcohol. Se recomienda a los asistentes consultar los medios de pago en cada carro, ya que si bien la mayoría acepta transferencias y tarjetas, la señal de internet puede presentar intermitencias debido a la masividad del evento.