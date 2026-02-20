ESCUCHÁ RN RADIO
Cuánto sale comer y tomar en la Fiesta de la Manzana 2026: la guía de precios y combos en los foodtrucks

El patio gastronómico ya está en marcha en la Fiesta de la Manzana 2026 en Roca. Desde el clásico choripán hasta bondiola y opciones para compartir, repasamos los valores de la primera jornada.

Naira Torres Bel

Por Naira Torres Bel

La guía de precios de comida. Foto: Juan Thomes.

Con la apertura del predio y el inicio de los shows, el patio de comidas de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 en Roca comenzó a recibir a los primeros visitantes.

Este año, la oferta de los foodtrucks es variada, con opciones que van desde los clásicos de parrilla hasta combos pensados para el bolsillo de la familia.

Para quienes planean su visita este viernes, sábado o domingo, estos son los precios de referencia para cenar en el predio.

Los clásicos de la parrilla

La oferta de carnes sigue siendo la más buscada por el público manzanero. Los precios base en la mayoría de los puestos son:

  • Choripán: $8.000
  • Sándwich de Bondiola: $18.000
  • Sándwich de Vacío: $18.000
  • Hamburguesa: $15.000

Papas fritas y snacks

Una opción ideal para los más chicos o para «picar» mientras se recorren los stands:

  • Cono de papas fritas: $10.000
  • Bandeja de papas (más abundante): $18.000

Combos: la opción para ahorrar

Varios puestos ofrecen promociones que incluyen bebida, lo que permite abaratar el costo final de la cena:

  • Cono de papas + bebida: $14.000
  • Seis tequeños + bebida: $20.000

Lo que tenés que saber antes de ir

El patio gastronómico está ubicado en el sector habitual del predio y cuenta con una amplia variedad de bebidas con y sin alcohol. Se recomienda a los asistentes consultar los medios de pago en cada carro, ya que si bien la mayoría acepta transferencias y tarjetas, la señal de internet puede presentar intermitencias debido a la masividad del evento.


Temas

Alto Valle

Fiesta de la Manzana 2026

Roca

Yo Como

