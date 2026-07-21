Zendaya deslumbró con un vestido inspirado en Spider-Man: transparencias, brillos y guiños a la película

En la gira de Spider-Man, Zendaya y su estilista Law Roach basaron prácticamente todos sus atuendos en guiños directos al universo del hombre araña, y su paso por la capital mexicana no fue la excepción. Acompañada por su esposo, Tom Holland, la actriz deslumbró a los fanáticos con una apuesta de moda que combinó sensualidad, dramatismo y guiños temáticos al personaje de Marvel.

El diseño elegido por la dupla icónica, firmado por la casa de alta costura Ashi Studio, destacó por su silueta ajustada y detalles estilo naked en encaje y transparencias. De seda color medianoche, se caracterizó por tener un lateral bordado con hilos con acabado envejecido y detalles de punto tipo red.

El vestido se destacó también por sus detalles de cristal y flecos de cuentas, que caían en cascada desde las mangas y la espalda hasta tocar el suelo, simulando sutiles y elegantes telas de araña.

Con estilo gótico y elegancia indiscutida, Zendaya apostó por un peinado recogido de alto volumen estilo bouffant acompañado de un flequillo corto aportando un aire retro sofisticado.

El estilismo se completó con un maquillaje con piel luminosa, pómulos definidos y una mirada protagonista. La actriz deslumbró con una mirada rasgada en tonos ahumados oscuros y un delineado con pestañas voluminosas que complementaron el dramatismo del look.