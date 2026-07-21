Mundial 2026: el profundo agradecimiento de Leandro Paredes que conmovió a los hinchas

El cierre del Mundial 2026 dio paso a un período de balance emocional para los integrantes de la Selección Argentina, quienes comenzaron a expresarse públicamente tras el desgaste físico y mental del torneo. Y en las primeras horas de este martes 21 de julio 2026, Leandro Paredes realizó una significativa publicación en sus redes sociales.

Con la templanza que lo caracteriza fuera del campo de juego, Leandro Paredes, surgido en las divisiones inferiores de Boca Juniors compartió una fotografía de alto impacto visual donde exhibe de forma simultánea el metal dorado obtenido en Qatar 2022 y la presea de plata acreditada en el Mundial 2026.

La imagen, acompañada por un mensaje de agradecimiento al público y de reivindicación del proceso colectivo encabezado por Lionel Scaloni, generó un aluvión de interacciones que consolida el afecto incondicional de los simpatizantes hacia una camada de deportistas que volvió a situar al país en la cúspide del fútbol internacional.

Mundial 2026: la emotiva foto de Leandro Paredes con sus dos insignias de la Selección Argentina

Lejos de situar el segundo puesto bajo la sombra de la frustración, Leandro Paredes, el referente de la Selección Argentina, buscó poner en valor la dificultad extrema que implica disputar dos finales del mundo de manera consecutiva.

Las publicaciones de Leandro Paredes en redes sociales, tras volver con la Selección Argentina.-

En el texto que acompañó la fotografía difundida en su cuenta de Instagram, el mediocampista enfatizó el orgullo de haber defendido los colores patrios hasta el último instante de la competencia, destacando el compromiso inquebrantable de un grupo humano que volvió a competir en el máximo nivel exigido por la FIFA.

La respuesta de los fanáticos y de sus propios compañeros de vestuario no tardó en inundar las plataformas interactivas: miles de usuarios valoraron la madurez deportiva del futbolista, para celebrar el camino recorrido y el legado de vigencia que la Albiceleste sostiene en el concierto global.

Las publicaciones de Leandro Paredes en redes sociales, tras volver con la Selección Argentina.-

Las réplicas y mensajes de apoyo por parte de figuras del ambiente artístico, referentes del deporte nacional y familiares cercanos transformaron el posteo en un símbolo de unión y reconocimiento colectivo, reafirmando que el esfuerzo desplegado sobre el césped norteamericano trasciende el resultado coyuntural de noventa minutos.

Mundial 2026: el sostén de la Selección Argentina y los próximos desafíos de Leandro Paredes

La publicación de Leandro Paredes opera también como el punto de inicio para un merecido pero breve período de descanso familiar, antes de encarar las exigencias de la agenda del fútbol profesional. Sin embargo, el mediocampista ya volvió este martes a las prácticas con Boca Juniors.

La vigencia atlética y el temple competitivo exhibidos por el volante durante el Mundial 2026 reafirman su condición de pilar dentro de la estructura colectiva de la Selección Argentina, de cara a los compromisos de las eliminatorias continentales.