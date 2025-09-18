Con transporte gratuito, «Generación Tecnología» acerca a los estudiantes de Neuquén al Polo Científico: cómo acceder a las visitas

La Municipalidad de Neuquén anunció la puesta en marcha de “Generación Tecnología”, un dispositivo que comenzará en octubre y estará destinado a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de escuelas secundarias. La iniciativa busca vincular a los jóvenes con los proyectos del Polo Científico Tecnológico y la Fundación YPF.

Un programa que conecta a los estudiantes de Neuquén con la innovación

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, adelantó que las visitas se realizarán de lunes a viernes, en turnos de mañana y tarde. La organización estará a cargo de su área junto a la Secretaría de Innovación, conducida por Leonardo Carod.

“El intendente Mariano Gaido nos ha pedido vincular a los estudiantes con el Polo porque son los futuros profesionales”, sostuvo De Giovanetti. Y agregó que ellos “van a hacer uso del laboratorio de ideas” y generarán proyectos “con alto impacto económico y social para Neuquén”.

Estudiantes secundarios tendrán acceso gratuito al Polo Científico Tecnológico, que inauguró su nueva nave la semana pasada.

La web oficial de la Municipalidad y las redes sociales de la secretaría difundirán los detalles del programa, que iniciará el primero de octubre. “Dispondremos de un transporte para buscar a los alumnos, llevarlos al Polo Tecnológico y regresarlos al establecimiento educativo”, informó la funcionaria.

El programa, que tendrá continuidad en 2026, ya ofrece a los docentes la posibilidad de coordinar traslados a través de la página web de la municipalidad o del teléfono 299-5928081.

Transporte gratuito, web oficial y contacto directo para docentes

De Giovanetti enfatizó que: “Son chicos que van a comenzar sus carreras universitarias muy pronto y pensamos que esto los puede ayudar a definir qué estudiar”. También destacó que conocerán “las posibilidades que brinda un Polo Tecnológico” y resaltó que “es sumamente importante vincular a los futuros profesionales con la economía del conocimiento”.

La propuesta se suma al desarrollo del Polo Científico Tecnológico, cuya segunda nave fue inaugurada hace apenas unos días. En ese edificio se instaló el Instituto Vaca Muerta (IVM), que será un centro de formación clave para los próximos años.

En dicha oportunidad, el intendente Mariano Gaido remarcó que “los fondos del edificio son nuestros, neuquinos, pero lo más importante es que adentro funcionará un centro de capacitación: el Instituto Vaca Muerta”.

El IVM ofrecerá capacitaciones técnicas, investigaciones y formación profesional. De esta manera, la nueva iniciativa educativa se articula con la infraestructura inaugurada, para potenciar la vinculación de estudiantes y futuros trabajadores con la industria.