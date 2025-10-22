Conducía con alta intoxicación alcohólica, provocó un choque y enfrentará juicio por lesiones graves

El siniestro vial ocurrió la noche del 15 de junio pasado. en la Costanera de Bariloche. (foto de archivo ilustrativa)

Un joven que provocó un accidente de tránsito en junio pasado cuando manejaba su vehículo con una proporción de alcohol en sangre superior a los 2,5 gramos por litro de sangre quedó imputado por las lesiones graves que causó a otro conductor, tras embestirlo en plena avenida Costanera.

La formulación de cargos se realizó este lunes, el juez de Garantías Juan Pablo Laurence declaró abierta la investigación por un lapso de cuatro meses e instó a las partes a buscar “una salida alternativa”.

El acusado fue identificado como Franco Oyarzo, de 26 años, quien en la noche del último 15 de junio poco antes de la medianoche, conducía su VW Bora por la avenida 12 de Octubre hacia el este, cuando colisionó de lleno contra un Chevrolet Corsa que buscó girar por Rivadavia hacia el sur.

Según la descripción de la fiscal María Fernanda Orticelli, la víctima salió despedida del auto y cayó en la cinta asfáltica, húmeda a esa hora por la llovizna. Según los partes médicos posteriores, el hombre sufrió fracturas costales y también en las vértebras cervicales y en la zona lumbar, que la Justicia encuadró como “lesiones graves”.

La principal inconducta atribuida a Oyarzo además de la conducción imprudente, fue que circulaba con una grave intoxicación alcohólica, ya que el examen determinó que presentaba 2,78 gramos de alcohol por litro de sangre, una proporción varias veces superior a la tolerable, donde la legislación fija límites máximos.

En Bariloche rige actualmente la regla de “alcohol cero” al volante, luego de varios años en los que el índice sancionable era a partir de los 0,5 g/l alcohol en sangre.

Un valor superior a los 2,5 g/l, según los estudios sobre el tema, es causante de “un deterioro muy grave de rendimiento psicomotor, visión borrosa, descoordinación grave, confusión, estado de apatía y somnoliencia”, lo cual impone un grave riesgo para el conductor y para terceros.

La fiscal dijo que Oyarzo también conducía con las luces apagadas. Durante la audiencia de formulación de cargos el imputado dijo comprender la acusación, pero se negó a declarar, por consejo de su defensor, Mauro Trovato.

Las pruebas reunidas por la fiscalía

La causa quedó caratulada como “lesiones culposas graves” y entre las pruebas reunidas por la fiscalía están la certificación del examen de alcoholemia, los informes del médico forense sobre el carácter de las lesiones, los registros de una videocámara callejera, la entrevista con el relato de la víctima y el informe sobre el estado en el que quedaron los vehículos.

El período de la investigación preparatoria se extenderá hasta el 20 de marzo, aunque antes de esa fecha podría existir acuerdo para un juicio abreviado, de acuerdo a los contactos ya iniciados entre las partes.