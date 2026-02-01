¡Confirmado! Lit Killah se sube al escenario Limay: la gran novedad de la Fiesta de la Confluencia 2026

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 no solo apuesta al escenario principal. Una de las mayores sorpresas de esta edición es el fortalecimiento del Escenario Limay.

Este año recibirá a figuras de peso nacional. El gran anuncio es la presentación de Lit Killah, quien llevará todo su freestyle y hits urbanos a este espacio el próximo sábado 7 de febrero a las 22:00.

La elección de este escenario busca generar una experiencia de mayor cercanía con el público en un entorno que respira la escena independiente.

“La Fiesta Nacional de la Confluencia se renueva todos los años porque entendemos que es una herramienta clave para Neuquén. No es solo un festival: es turismo, es trabajo, es movimiento económico y es posicionamiento a nivel nacional”, afirmó María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete.

Fiesta de la Confluencia 2026: Lit Killah ilumina el escenario Limay con su freestyle

Además del show de Lit Killah, el Escenario Limay contará con una programación de alto nivel, especialmente el viernes 6 de febrero, con un cierre dedicado a los sonidos contemporáneos:

22:00 – JJJulian: El cantautor y productor abrirá la noche con su mezcla de pop y canción urbana.

El cantautor y productor abrirá la noche con su mezcla de pop y canción urbana. 23:00 – Santi Muk: Una propuesta que cruza la guitarra, el folklore y el pop.

Una propuesta que cruza la guitarra, el folklore y el pop. 00:00 – An Espil: La reconocida integrante de Nafta y Militantes del Clímax cerrará la jornada con su sólido proyecto solista de soul y R&B.

Cuatro escenarios y técnica de primer nivel

La Isla 132 estará distribuida en cuatro espacios musicales para evitar la saturación: el Escenario Confluencia (principal), el Escenario Limay, el Escenario Río Neuquén y un espacio exclusivo de música electrónica.

Para que la experiencia sea total, la organización confirmó un despliegue técnico sin precedentes. El escenario principal tendrá 72 metros de ancho y más de 850 m² de pantallas LED, una estructura comparable a festivales internacionales como el Lollapalooza. Este nivel de producción se replicará en los escenarios alternativos para garantizar sonido e iluminación profesional en cada rincón de la isla.

Antes del inicio oficial, los días 3 y 4 de febrero se llevará a cabo el certamen Pre Confluencia, donde se seleccionarán a los artistas regionales que completarán la grilla de todos los escenarios, dándole el toque federal y local que caracteriza al festival.