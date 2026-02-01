La Fiesta de la Confluencia impulsa el turismo y la economía de Neuquén, asegura Rolando Figueroa

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, reafirmó el valor estratégico de la Fiesta Nacional de la Confluencia como uno de los principales motores del desarrollo turístico de la provincia. Según expresó, se trata de un evento que excede lo cultural y recreativo para convertirse en una verdadera política de Estado, con impacto directo en la economía, el empleo y la proyección de Neuquén a nivel nacional.

“Por su magnitud, la Fiesta de la Confluencia nos posiciona con fuerza en la vidriera nacional. Es una política pública que dinamiza la economía, genera empleo genuino y reafirma nuestra identidad”, señaló el mandatario, al destacar el crecimiento sostenido del evento y su capacidad para convocar a cientos de miles de personas de distintos puntos del país y del exterior.

El gobernador de Neuquén dialogó con RÍO NEGRO en la previa del evento.-

Figueroa remarcó que el fortalecimiento del turismo en la región de la Confluencia responde a una estrategia más amplia de desarrollo provincial, orientada a diversificar la matriz productiva. En ese sentido, subrayó que el crecimiento turístico permite ampliar oportunidades y reducir la dependencia de un solo sector económico. “Neuquén no es solo Vaca Muerta. Tenemos ríos, paisajes, cultura, fiestas populares y una identidad que merece ser mostrada y potenciada”, afirmó.

El gobernador sostuvo que la capital neuquina dejó de ser una ciudad de paso para transformarse en un destino en sí mismo, tanto para el turismo recreativo como para el turismo de eventos. “Neuquén capital se consolidó como uno de los destinos preferidos de la provincia y también de la Patagonia. Supo poner en valor sus ríos, sus paseos y una fiesta que, con los años, se convirtió en la más convocante del país”, indicó.

En esa línea, destacó que la Fiesta de la Confluencia cumple un rol clave como puerta de entrada al resto de los destinos neuquinos. “Quienes llegan a la capital por la fiesta luego recorren la provincia, visitan otras localidades y participan de distintas fiestas populares. Ese efecto multiplicador es fundamental para el desarrollo del interior”, explicó.

La propuesta nos posiciona con fuerza en la vidriera nacional. Es una política de Estado que dinamiza la economía, genera empleo genuino y reafirma nuestra identidad como neuquinos». Rolando Figueroa. Gobernador de la Provincia de Neuquén.

Uno de los ejes centrales del análisis del mandatario fue la inversión en infraestructura. Figueroa aseguró que el éxito de la temporada turística está directamente vinculado a un plan sostenido de obras viales que se ejecuta en todo el territorio provincial. “Estamos construyendo los caminos que permitirán que el turismo sea el verdadero motor de progreso en el interior de Neuquén”, sostuvo.

Según indicó, la mejora de rutas y accesos no solo garantiza mayor seguridad vial, sino que también facilita la llegada de visitantes a destinos emergentes y consolidados. “Optimizar la infraestructura es clave para que los beneficios del turismo lleguen a cada rincón de la provincia. No se trata solo de grandes ciudades, sino de integrar a todas las localidades”.

En ese marco, Figueroa destacó el impacto transversal del turismo en múltiples rubros. “El turismo moviliza hotelería, gastronomía, comercio, transporte y servicios. Es una cadena que se activa y que deja beneficios concretos”, afirmó.

Finalmente, el gobernador subrayó que el desafío es sostener y profundizar este modelo de desarrollo, con una mirada estratégica y de largo plazo. “Cuando hablamos de turismo, hablamos de identidad, de trabajo y de oportunidades. La Fiesta de la Confluencia es una muestra clara de lo que podemos lograr cuando hay planificación, inversión y una visión compartida de futuro”, concluyó.