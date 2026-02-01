La Fiesta de la Confluencia derrama 65 mil millones de pesos y genera 15 mil puestos de trabajo en la región

Más de un millón de personas asistirán al evento que genera empleo, ocupa hoteles en toda la región y fortalece el turismo y el comercio en Neuquén y localidades vecinas.

El intendente Mariano Gaido puso en valor el crecimiento sostenido de la Fiesta Nacional de la Confluencia y su consolidación como uno de los eventos culturales más convocantes del país. En diálogo con RÍO NEGRO, el jefe comunal aseguró que la fiesta “ya no es solo un festival, sino una política pública de desarrollo”, con impacto directo en la economía, el empleo y el posicionamiento turístico de Neuquén capital y de toda la región.

Gaido remarcó que la ciudad logró instalarse en el mapa nacional de los grandes festivales a partir de una decisión estratégica sostenida en el tiempo. “Hoy Neuquén se posiciona junto a las principales plazas culturales del país, pero con una particularidad: en cantidad de público, la Confluencia supera ampliamente a muchos de esos festivales”, afirmó. Para esta edición, se espera una participación que supere el millón de personas, con noches que rondan los 200 mil asistentes.

Maria Pasqualini y Mariano Gaido dialogaron con RÍO NEGRO en la previa del evento.

El intendente destacó que el impacto económico del evento trasciende ampliamente los límites de la capital neuquina. De acuerdo a las estimaciones oficiales, el derrame alcanzará los 65 mil millones de pesos, beneficiando a localidades de toda la región. “Desde Regina hasta Senillosa, desde El Chañar hasta Neuquén capital, todas las ciudades se ven directa o indirectamente favorecidas”, señaló. En ese marco, precisó que entre el 35% y el 40% del público que asiste a la fiesta proviene de otras localidades, lo que genera ocupación plena en hoteles y alojamientos temporarios, incluso fuera de la ciudad.

“Que una familia tenga que alojarse en General Roca, Centenario o Regina porque Neuquén ya está completo es objetivo cumplido”, resumió Gaido, al subrayar que el festival funciona como un motor de integración regional. Según explicó, durante las ediciones anteriores hubo visitantes provenientes de distintas provincias y también del exterior, principalmente de Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay.

«La Fiesta genera un derrame económico de 65 mil millones de pesos que beneficia a toda la región, desde Regina a Senillosa» Mariano Gaido. Intendente de Neuquén.

Uno de los ejes centrales del análisis del intendente fue el modelo de financiamiento del evento. “Neuquén es el único municipio del país que licita un festival de esta magnitud y garantiza que el Estado no pone un solo peso en el pago de los artistas”, afirmó. El esquema se apoya en una licitación pública, la participación de una productora privada y la venta de entradas para sectores preferenciales, mientras que el 80% del predio y de los espectáculos es de acceso libre y gratuito.

En ese contexto, Gaido hizo una referencia directa al escenario político nacional y a la postura del presidente Javier Milei respecto de los eventos culturales. “Quiero destacar que hoy el presidente esté a favor de los festivales, porque generan economía en todas las regiones del país. Nosotros defendimos esta idea cuando algunos decían que había que retroceder. Hoy muchos entienden que estos eventos dinamizan la economía real”, expresó.

El intendente sostuvo que la Fiesta de la Confluencia es una muestra concreta de que la inversión en cultura y turismo puede convivir con un Estado eficiente, sin afectar las cuentas públicas. “El festival es 80% gratuito, familiar, cuidado, organizado y con un fuerte impacto económico. Eso demuestra que se puede generar desarrollo sin cargarle el costo al vecino”, señaló.

En la misma línea, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, explicó a este medio que la fiesta se desarrolla bajo un esquema de costo cero para el Municipio. “La Municipalidad organiza y coordina, pero hay una productora responsable de la contratación de los artistas. Los costos se cubren con la venta de entradas y el sponsoreo privado”, detalló.

«La Fiesta de la Confluencia es un pulmón económico que posiciona a Neuquén a nivel turístico y cultural» Maria Pasqualini. Secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén.

Pasqualini precisó que el impacto económico alcanza a múltiples sectores: hotelería, gastronomía, agencias de turismo, comercios, transporte y servicios, además de los espacios gastronómicos del predio y los emprendedores locales. A través del programa Neuquén Emprende, participarán 200 puestos de venta, integrados mayoritariamente por productores de la capital y del interior provincial. “No hay reventa: todo lo que se comercializa es producción artesanal, diseño, gastronomía envasada y productos locales”, aclaró.

El movimiento económico también se refleja en el empleo. Según los datos oficiales, la Fiesta de la Confluencia genera alrededor de 15 mil puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Estos empleos se distribuyen en tareas de logística, montaje, sonido, iluminación, conectividad, seguridad y servicios, desde el inicio del armado del predio hasta el desarme posterior.

Desde el punto de vista turístico, Gaido explicó que el festival funciona como una gran vidriera para mostrar Neuquén como destino. “La fiesta empieza a la tarde, pero durante la mañana y el mediodía la gente recorre los paseos costeros, los balnearios, contrata excursiones, visita bodegas y consume en la ciudad”, señaló.