Dos científicos de Conicet ganan un prestigioso premio nacional: Alberto Kornblihtt y María Laura Mascotti

Una de las instituciones más prestigiosas que promueve la ciencia en el país, entregará este año sus Premios Científicos a dos destacados investigadores de Conicet en el área de Bioquímica y Biología Molecular. El Premio Fundación Bunge y Born 2025 fue otorgado al Dr. Alberto Kornblihtt, mientras que el Premio Estímulo fue para la Dra. María Laura Mascotti.

La bioquímica y la biología molecular son disciplinas fundamentales para comprender la vida a nivel celular y molecular, y juegan un papel central en el avance de la medicina, la genética, la biotecnología y diversas áreas científicas que impactan directamente en la salud y el desarrollo tecnológico.

Kornblihtt, Premio 2025: «mi pasión por producir ciencia no ha disminuido»

El Dr. Kornblihtt, con una trayectoria internacional reconocida, ha dedicado décadas a investigar cómo se regula la expresión genética, un proceso clave para que las células funcionen adecuadamente y respondan a su entorno.

Su principal línea de trabajo se centra en el splicing alternativo del ARN mensajero, un mecanismo que permite a un solo gen generar diferentes proteínas, aumentando la complejidad funcional del organismo. Este descubrimiento ha abierto nuevas vías para entender enfermedades genéticas y degenerativas, y potencialmente desarrollar terapias innovadoras.

En diálogo con RÍO NEGRO, Kornblihtt expresó: «Es un inmenso honor porque es un premio muy prestigioso y tiene un procedimiento de evaluación muy riguroso que incluye jurados internacionales. Prueba de lo que digo es que lo han obtenido figuras cumbre de nuestra ciencia. Si bien tengo 71 años, mi pasión por lo experimentos, por enseñar y producir ciencia no ha disminuido y pienso que el premio es un estímulo a lo mucho que todavía quiero dar.

Alberto Kornblihtt tiene 71 años, es investigador de Conicet y aseguró que su pasión por hacer ciencia no ha disminuido. Gentileza Fundación Bunge y Born.

El impacto de su línea de investigación tiene tres componentes: «tratar de ubicar a la Argentina en el escenario internacional de la ciencia y en particular de la biología molecular al descifrar los secretos del funcionamiento de las células; seguir contribuyendo a la formación en ciencia de jóvenes estudiantes e investigadores; y aportar al pensamiento crítico y a las afirmaciones basadas en evidencia y no en creencias o posverdades. Me encantaría además que la propuesta de terapia combinada para la atrofia muscular espinar se hiciera realidad para mejora de los pacientes», destacó.

Mascotti, Premio Estímulo 2025: «una sensación muy linda, el año pasado volví al país»

La Dra. María Laura Mascotti, investigadora adjunta del Conicet en Mendoza, fue reconocida con el Premio Estímulo, que destaca a jóvenes científicos con gran proyección. Su trabajo se orienta a la bioquímica evolutiva.

María Laura Mascotti es investigadora de Conicet en Mendoza y volvió al país para establecer su propio grupo de investigación. Gentileza Fundación Bunge y Born.

Para Mascotti también se trata de «un gran honor, una distinción muy especial por la historia del premio en sí mismo, y sobre todo, porque es un reconocimiento por parte de la comunidad científica. Además, la fundación tiene una gran historia en acompañar la ciencia en Argentina, con lo cual es una distinción que recibo con mucho orgullo y humildad», confió. «En lo personal, es una sensación muy linda ya que el año pasado volví a vivir al país para establecer mi propio grupo de investigación después de un tiempo en los Países Bajos», agregó.

«Yo trabajo estudiando enzimas, es decir las máquinas moleculares que se encargan de llevar a cabo las funciones celulares, por ejemplo: respirar, transformar moléculas toxicas, alimentarse, etc. Particularmente, nuestro interés es entender cómo funcionan y cómo es que llevan a cabo esas funciones celulares. Por lo cual, esto se traduce en conocimiento clave para poder diseñar de manera inteligente enzimas para aplicaciones biotecnologicas. En nuestro país creo que con una industria biotech emergente puede tener aplicaciones concretas a corto plazo. Generar tecnologías propias puede ser una enorme ventaja», explicó.

Sobre el contexto actual de la ciencia argentina

Mascotti definió la calidad de nuestra educación universitaria como excelente: «es algo que tenemos que valorar, defender y aprovechar. Mi experiencia personal ha sido de formación en Argentina y luego en el exterior, donde crecí y aprendí muchísimo. La experiencia en contextos internacionales es increíblemente enriquecedora».

«Creo que hacer ciencia es clave para el desarrollo del país, tenemos un gran sistema científico y debemos trabajar fuertemente para que siga creciendo. Y en otra dimensión, creo que el trabajo científico se hace en equipo, que los logros son colectivos y las colaboraciones son claves y fundamentales para generar conocimientos de impacto», afirmó.

Kornblihtt opinó que la situación actual «derivada de las políticas de aniquilación del sistema de ciencia y técnica implementada por el gobierno del presidente Milei desalienta a los jóvenes que quisieran seguir el camino de la ciencia.

«En tiempos normales siempre sugería que debía hacerse el doctorado en el país, un posdoctorado en el extranjero y volver a la Argentina a hacer ciencia retribuyendo a nuestro país la formación recibida. Ahora con los salarios y becas por el piso y con la sordera del gobierno a los justos reclamos no sé qué recomendar», admitió, «siempre tiene haber compromiso, entusiasmo, honestidad y capacidad de trabajo en equipo. Ahora debo agregar capacidad de resistir y de pelear para revertir la destrucción.

Premio Fundación Bunge y Born, desde desde 1964