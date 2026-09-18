Murió un hombre tras chocar con un tendido eléctrico mientras volaba en ala delta por Misiones

Un hombre de 40 años murió este jueves en Posadas, Misiones, luego de precipitarse con un ala delta motorizada tras impactar contra un tendido de cables en el paraje Ojo de Agua. El accidente ocurrió cerca de las 17.30.

De acuerdo con lo informado por Infobae, el hombre había salido a volar momentos antes y utilizaba el equipo por primera vez. Según el testimonio de su madre, de 70 años, el hombre alcanzó a recorrer unos 250 metros antes de chocar contra los cables. La víctima fue identificada como Edgar Alexander Koch.

Un hombre murió al impactar con cables durante un vuelo en ala delta en Posadas

Tras el impacto contra el tendido eléctrico, el ala delta cayó sobre un sector de pastizales. El aparato se incendió y el hombre quedó atrapado en la zona afectada por el fuego.

Los primeros en llegar fueron efectivos de la Comisaría 15.ª, que constataron el fallecimiento y preservaron el lugar para permitir el trabajo de los investigadores. El médico que examinó el cuerpo determinó que se encontraba carbonizado.

La intervención incluyó a integrantes de la Policía Científica de San Isidro, Bomberos y personal de la Empresa Misionera de Energía (EMSA). También participó el médico interviniente, que realizó las primeras actuaciones sobre el cuerpo.

El ala delta se incendió luego de precipitarse.

Las circunstancias que llevaron al choque contra los cables todavía son investigadas. La Justicia busca establecer cómo se produjo el impacto y qué ocurrió durante los primeros instantes del vuelo.

Por disposición de la autoridad judicial, la Policía secuestró las partes del ala delta motorizada que quedaron en el lugar. El equipo será sometido a pericias técnicas para determinar su estado y aportar información sobre el accidente.

Los restos de Koch fueron trasladados a la Morgue Judicial. Allí se realizará la autopsia para establecer oficialmente las causas del fallecimiento.