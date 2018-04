Conocé otros dos temas del gaucho wasapero

La historia del gaucho wasapero, Manuel Andrés Cayunao, a quien desde muy pequeño su abuelo apodó Cuki (por el Festival de Cosquín), es una historia musical.

Y es tan fuerte lo que siente por la música, que lo llevó a vivir solo. “Nunca me casé. La mujercita que tuve se había puesto celosa y yo quería seguir ‘musiqueando’, hacer lo que me gusta. Me quedé con la música y con ella estoy hasta ahora”, señala y agrega que actualmente es muy difícil que una mujer se adapte al campo. “No es fácil conseguir una camperita”, dice y sonríe.

