¿Continúa el calor? Cómo estará el tiempo este miércoles y jueves en el Alto Valle

El Alto Valle de Río Negro y Neuquén tendrá jornadas cálidas, con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, según el pronóstico para este miércoles 18 y jueves 19, con viento moderado y algunas ráfagas, especialmente hacia la noche.

Pronóstico del tiempo en Roca

En General Roca, el miércoles se presentará parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 29 °C y una mínima nocturna de 11 °C. El viento soplará del sector sudoeste y este, con velocidades cercanas a los 23 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 32 km/h durante el día y hasta 39 km/h por la noche.

El jueves, el tiempo mejorará notablemente: se espera sol radiante, con una máxima de 31 °C y una mínima de 15 °C. El viento será leve durante el día, pero por la noche aumentará, con ráfagas de hasta 45 km/h, predominando del noreste.

Pronóstico del tiempo en Neuquén capital

En Neuquén, el miércoles el cielo estará cubierto durante el día y mayormente despejado por la noche. La temperatura máxima será de 28 °C, con una mínima de 10 °C. El viento se mantendrá moderado, con ráfagas que podrían llegar a los 37 km/h, principalmente del sector sudoeste y sudeste.

Para el jueves, Neuquén capital tendrá una jornada de sol pleno, con una máxima de 32 °C y una mínima de 13 °C. El viento soplará del noreste, con intensidades moderadas y ráfagas que podrían alcanzar los 41 km/h durante la noche.

El tiempo para la Fiesta de la Manzana 2026: el pronóstico para el fin de semana

El viernes se espera una jornada calurosa, con 32 °C de máxima durante el día. El cielo se presentará con inestabilidad, mientras que por la noche estará mayormente despejado, con una mínima cercana a los 13 °C.

El viento soplará del noreste y sudoeste, con velocidades moderadas y ráfagas que podrían alcanzar los 26 a 27 km/h.

El sábado será uno de los días más típicos de verano en el Alto Valle. Se prevé sol radiante durante el día y cielo despejado por la noche, con una temperatura máxima de 34 °C y una mínima de 15 °C.

El viento será leve a moderado, del noreste durante el día y del sur por la noche, con ráfagas que podrían llegar a los 34 km/h.

El domingo continuará el tiempo estable, con sol radiante durante el día y cielo despejado por la noche. La temperatura máxima volverá a ubicarse en 34 °C, mientras que la mínima será de 16 °C.

Será la jornada con mayor presencia de viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h, principalmente del sector este y sur, por lo que se recomienda tomar precauciones en el predio.