Creció el río Negro en Roca e inundó parte del paseo en Paso Córdoba: la explicación de la AIC

La crecida del río Negro comenzó a sentirse con fuerza en el Paseo de la Isla, en Paso Córdoba, donde el agua avanzó sobre áreas recreativas y complicó el acceso a distintos puntos de la costa. Mesas, parrillas y bancos quedaron rodeados por nuevos brazos del río formados tras el incremento del caudal.

La situación había sido anticipada días atrás por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), que informó un aumento en el caudal erogado desde el compensador Arroyito, sobre el río Limay. Según el organismo, el caudal pasó de 600 m³/s (metros cúbicos por segundo) hasta alcanzar los 900 m³/s desde el lunes 18 de mayo.

En Paso Córdoba, vecinos y visitantes comenzaron a notar rápidamente las consecuencias de la crecida. El agua ocupó sectores que semanas atrás estaban prácticamente secos y ahora limita la circulación por senderos y espacios utilizados habitualmente para recreación y pesca.

Desde la AIC explicaron que la medida responde a una mayor demanda de generación eléctrica en la central hidroeléctrica El Chocón, solicitada por el organismo encargado del despacho energético nacional. El incremento en el Limay impacta directamente sobre elrío Negro aguas abajo, especialmente en ciudades del Alto Valle como Roca, Cipolletti y Neuquén.

Habitantes de la zona señalaron que el cambio fue abrupto. Algunos indicaron que el río venía registrando un caudal muy bajo, pero que en pocos días “se abrieron las compuertas” y llegó un fuerte golpe de agua, incluso con mayor turbiedad de lo habitual.

El agua inundó a zonas de estacionamiento, parrillas y sectores cercanos a la orilla (Foto: gentileza Tania Domenicucci)

El aumento del caudal se produce en un contexto de variaciones constantes en los niveles de los ríos de la región. En las últimas semanas, especialistas de la AIC ya habían explicado que las oscilaciones responden tanto a necesidades energéticas como a factores estacionales y operativos del sistema hidroeléctrico y de riego.

Aumento del nivel del agua en el río de Roca: el informe de AIC sobre el aumento estimado del nivel del río en Paso Córdoba

Días atrás AIC brindó un comunicado sobre el posible incremento del nivel del río Limay al casi 50% más de metros cúbicos de agua a partir del pasado sábado 16 de mayo.

«El caudal erogado desde el compensador Arroyito se incrementará a partir del sábado 16/05/26, desde los 600 m3/s actuales hasta alcanzar los 900 m3/s el día lunes 18/05/26.» declaró AIC en el informe.

Mientras continúa el monitoreo de la situación, las autoridades recomendaron mantener precaución en zonas costeras y evitar acercarse a sectores inundados o con corrientes nuevas. Desde la AIC adelantaron además que continuarán actualizando la información en caso de nuevas modificaciones en los caudales de los ríos de la región.