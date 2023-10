Convocan a marchar por el femicidio de Carina, en Neuquén

El femicidio de Carina Barros, de 15 años, en Buta Ranquil es el séptimo en la provincia de Neuquén en 2023 y el cuarto en cinco años, en el norte neuquino. Por esto, Territorio Evita convocó a una marcha en la capital mañana por la tarde para pedir justicia por la adolescente asesinada y exigir políticas públicas para prevenir femicidios.

El femicidio de Carina Barros conmocionó al norte de Neuquén. Su exnovio, Maicol Ezequiel Tapia, fue acusado de haber cometido el femicidio de Carina Barros en Buta Ranquil y permanecerá detenido durante cuatro meses.

El brutal femicidio aún conmociona a sus casi 5.000 habitantes que el jueves marcharon y el viernes despidieron los restos de la adolescente de 15 años.

La fiscal Natalia Rivera explicó que el imputado estuvo tres años en pareja con la adolescente y que durante la relación, y aún cuando ya no estaban juntos, la acosaba permanentemente: la amenazaba con que iba a pegarle a los chicos con los que hablara, se metía de prepo a su casa para verla y llegó a ejercer violencia física. «Estaba obsesionado con ella. No la dejaba en paz», declaró una de sus amigas.

«Convocamos a participar de la marcha en pedido de justicia por el femicidio de Carina en la localidad de Buta Ranquil», informó Territorio Evita en un comunicado. «Se deben aplicar políticas de estado para detectar a tiempo los comportamientos violentos en el noviazgo, debe brindar una real respuesta a quienes se animan a denunciar», agregó.

El comunicado detalló que Neuquén es la segunda provincia con la tasa más alta en femicidios. «El estado provincial parece no tener la violencia de género en su agenda«, manifestó. «Necesitamos un plan de emergencia en violencia de género ya», agregó.

Por esto convocaron a marchar este lunes 30 a las 18 desde el monumento a San Martín de la ciudad de Neuquén.

El 23 de febrero de 2018 Lorenzo Muñoz mató a su expareja, Carina Apablaza, de 31 años, y a su hija Valentina de 11 años en Las Ovejas. Las atacó en la calle, mientras caminaban. La mujer lo había denunciado el 14 de septiembre de 2017 por haber abusado sexualmente de la niña.

El hombre tenía prohibido acercarse a ambas e intimidarlas. El 24 de octubre desobedeció la restricción, violentó a Carina y la amenazó.

Después de cometer el doble femicidio, la policía desplegó un intenso operativo de búsqueda de Muñoz durante 23 días. Lo encontraron muerto, muy cerca del sitio donde había ocurrido el hecho. Por las denuncias previas que hizo Carina (tanto la investigación penal como el trámite de Familia) fue destituido el fiscal de Chos Malal, Ricardo Videla, y sancionado el juez Carlos Choco.

Oscar Retamal asesinó a Celeste Saavedra, de 29 años, en 2020, y luego se suicidó. Los cuerpos de ambos fueron encontrados en Aquihueco. Ella lo había denunciado en la comisaría 37 de Tricao Malal.

«Lo que me tiene preocupada son sus cambios de humor los cuales empieza a gritarme, a amenazarme, que me va a pegar y matar y que nuestro hijo va a estar mejor con su abuelo y no con nosotros, esta situación me tiene por demás preocupada y asustada», había manifestado la joven en la denuncia.